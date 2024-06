Einigung auf EU-Spitzentrio: Von der Leyen, Costa, Kallas

Bis kurz vor Mitternacht hatten die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten am Montag vergangener Woche über die Besetzung der EU-Spitzenämter diskutiert. Die Nachtschicht war nicht von Erfolg gekrönt. Lesen Sie mehr: EU hat Beitrittsgespräche mit der Ukraine und Moldau gestartet Ein neuerliches Ringen bis spät in die Nacht wird beim EU-Gipfel, der diese Woche am Donnerstag in Brüssel beginnt, nicht mehr nötig sein. Die Staats- und Regierungschefs dreier großer europäischen