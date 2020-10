Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

hat auf einer Wahlkampfveranstaltung in Nevada parteiinterne Kritiker scharf attackiert. "Wir haben einige dumme Leute", sagte er in der Nacht auf Montag in Carson City. "Die Republikaner müssen besser zusammenhalten", forderte er. Trump bezog sich dabei auf Äußerungen des republikanischen Senators Ben Sasse. Dieser hatte vor kurzem erklärt, der Präsident "küsse Diktatoren den Hintern", misshandle Frauen und nutze das Weiße Haus für seine Geschäfte., die demokratische Kandidatin für das US-Vizepräsidentenamt, ging nach einer Pause wegen Corona-Fällen in ihrem Umfeld gestern wieder auf Wahlkampftour. Harris wollte in Orlando und Jacksonville im Bundesstaat Florida Frühwähler mobilisieren. Seit Montag kann in Florida persönlich gewählt werden, der Bundesstaat ist besonders umkämpft.