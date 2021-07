Einer fehlte auf dem EU-Familienfoto

Jedes halbe Jahr begibt sich die EU-Kommission auf Reisen. Besucht wird jenes Land, das die Ratspräsidentschaft für die kommenden sechs Monate übernimmt. Eine Feierstunde, üblicherweise. Anders verlief die Visite in Ljubljana am Donnerstag, dem ersten Tag der slowenischen Ratspräsidentschaft.

Frans Timmermans, der stellvertretende Präsident der EU-Kommission verweigerte aus Protest das traditionelle Familienfoto. Den Grund dafür hatte ihm der Gastgeber geliefert. Sloweniens Regierungschef Janez Jansa hatte zuvor in einer Arbeitssitzung mit der Kommission die Unabhängigkeit von zwei Richtern angezweifelt und dazu ein Foto gezeigt, auf dem die Betreffenden zusammen mit sozialdemokratischen Politikern und EU-Abgeordneten zu sehen sind. Die Köpfe der Richter auf dem Bild waren mit Farbstift eingekreist worden.

Frans Timmermans Bild: APA/AFP

Er habe nicht gemeinsam mit jemandem auf einem Podium stehen wollen, der Mandatare und Richter "inakzeptabel angegriffen und diffamiert" habe, so begründete Timmermans, ein Sozialdemokrat aus den Niederlanden, seinen Foto-Boykott gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".

Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen soll Jansa noch in der Sitzung darauf hingewiesen haben, dass auch Richter eine Biografie und politische Meinung haben dürften. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Jansa sprach die Kommissionschefin dann ausführlich das Thema Rechtsstaat an, was Beobachter als Ermahnung rechtsnationaler Regierungschefs auf offener Bühne werteten.

Vertrauen wertvollstes Kapital

Vertrauen sei das wertvollste Kapital in der EU, sagte sie. Dazu zähle auch das Vertrauen in ein unabhängiges Justizsystem und freie Medien. Sie forderte, dass Slowenien Vertreter in die neue EU-Staatsanwaltschaft entsendet: "Slowenien muss liefern."

Justiz und Medien werden von Jansa immer wieder angegriffen. So hat Jansa die Entsendung zweier slowenischer Strafverfolger in die neue EU-Staatsanwaltschaft blockiert, weil diese gegen Politiker seines Lagers ermittelt hätten. Die Justizministerin war daraufhin zurückgetreten. Was nichts daran änderte, dass die EU-Staatsanwaltschaft ohne slowenische Mitglieder starten musste. Der staatlichen Nachrichtenagentur STA wiederum enthält Jansa Gelder vor, die ihr laut Gesetz zustehen.

Nach dem Eklat beim Kommissionsbesuch gab es gestern erneut Aufregung. Diesmal um eine Aussage von Sloweniens Innenminister Ales Hojs. Er sagte gegenüber Journalisten in Brdo, nach dem, was er "am Vortag erfahren habe", würde er künftig eventuell eine "bestimmte hochrangige Person in der EU-Bürokratie" als ein "Schwein" bezeichnen. In einem anschließend veröffentlichten Tweet wies er Vermutungen zurück, wonach er damit Timmermans gemeint haben könnte. (via)