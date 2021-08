Eine UN-Schutzzone in Kabul soll humanitäre Einsätze ermöglichen

Wem gehört der Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul – und wer wird ihn nach dem Abzug der US-Truppen kontrollieren? Diese Frage ist für die Taliban genauso wichtig wie für den Westen, der künftig weitere Menschen aus Afghanistan ausfliegen will. Entsprechend laufen hinter den Kulissen bereits intensive Verhandlungen, bei denen es verschiedene Akteure mit äußerst unterschiedlichen Zielen gibt.

Eines steht aber schon fest: Morgen sollen die letzten US-Truppen abziehen, ab Mittwoch wird die Kontrolle über den Hamid-Karzai-Flughafen von den Taliban übernommen. Bisher hatten NATO-Truppen die wichtigen Teile des Flughafens abgesichert und so die Luftbrücke zum Ausfliegen von Ausländern und vor den Taliban fliehenden Afghanen ermöglicht.

Doch morgen ist damit Schluss: "Wir verlassen das Land am 31. August und ab diesem Zeitpunkt geben wir dem afghanischen Volk den Flughafen zurück", bekräftigte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price.

Frankreich und Großbritannien wollen sich unterdessen heute bei den Vereinten Nationen für die Schaffung einer "sicheren Zone" in der afghanischen Hauptstadt Kabul einsetzen, um humanitäre Einsätze fortsetzen zu können. Das kündigte Präsident Emmanuel Macron in einem Interview mit der Zeitung Journal du Dimanche an. Die fünf ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats (Frankreich, Großbritannien, USA, Russland und China) beraten heute über die Lage in Afghanistan.

Rakete eingeschlagen

London und Paris arbeiten laut Macron an einem Resolutionsentwurf, der darauf zielt, eine geschützte Zone "unter Kontrolle der UNO in Kabul zu definieren". Dies könne einen UN-Rahmen für Notfälle schaffen, Zuständigkeiten klären und "es der internationalen Gemeinschaft erlauben, Druck auf die Taliban aufrechtzuerhalten", sagte Macron.

Kurz vor dem Ende des Evakuierungseinsatzes in Afghanistan kam es gestern erneut zu einer Explosion. Wie der Polizeichef von Kabul mitteilte, schlug eine Rakete nordwestlich des Flughafens ein. Das Geschoß soll dabei in ein Haus eingeschlagen sein. Dabei wäre ein Kind getötet worden. Auf Bildern und Videos war eine große, schwarze Rauchsäule zu sehen.

Noch am Samstag hatte US-Präsident Joe Biden eindringlich vor weiteren Anschlägen gegen amerikanische Soldaten gewarnt. Die Lage sei weiterhin "extrem gefährlich" und das Risiko von Terroranschlägen auf den Flughafen von Kabul hoch, sagte Biden. Das Militär halte einen Anschlag in den nächsten 24 bis 36 Stunden für "sehr wahrscheinlich".

Kurz darauf rief die US-Botschaft in Afghanistan alle Amerikaner in der Nähe des Flughafens dazu auf, das Gebiet wegen "einer spezifischen, glaubwürdigen Bedrohung" sofort zu verlassen.

Weiterer Vergeltungsschlag

Erst am Donnerstag waren bei einem Anschlag des IS am Flughafen Kabul mindestens 13 US-Soldaten sowie zwei Briten ums Leben gekommen. Die Soldaten und Soldatinnen waren zwischen 20 und 31 Jahre alt. Die Angaben über die afghanischen Todesopfer schwanken, Sender wie CNN sprachen von bis zu 200 Toten. Biden hatte daraufhin Vergeltungsschläge gegen den IS angekündigt. Bei einer ersten Attacke sollen zwei führende IS-Kämpfer getötet worden sein. Gestern flog das US-Militär den nächsten Angriff mit einer Drohne. Getroffen wurde ein Auto der Terrormiliz in Kabul.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Bild: APA/AFP/KENZO TRIBOUILLARD

Flüchtlinge aufnehmen: EU fordert konkrete Pläne

Die EU-Kommission erwartet von den Mitgliedstaaten konkrete Angebote zur Aufnahme von Flüchtlingen. „Die EU bezahlt den Mitgliedstaaten 10.000 Euro pro Person im Rahmen der Resettlement-Programme“, sagte der zuständige Sprecher der EU-Kommission für Innen- und Migrationspolitik, Christian Wigand, der Zeitung „Die Welt am Sonntag“.

Man arbeite auf Hochtouren „an einem umfassenden Ansatz zur Krise in Afghanistan“. Dazu gehörten die Unterstützung in der Region für die Menschen vor Ort, der Kampf gegen Schlepperei, Grenzmanagement sowie sichere und legale Wege für besonders gefährdete Menschen, in Europa Schutz zu bekommen, also „Resettlement“. Im Zuge des humanitären Aufnahmeprogramms des UNO-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) für anerkannte Flüchtlinge haben EU-Staaten laut Kommission seit 2015 mehr als 80.000 Menschen aus Krisengebieten aufgenommen.

„Bis Mitte September erwarten wir von den Mitgliedstaaten Zusagen für das kommende Jahr. Da geht es um Menschen aus verschiedenen Regionen, aber natürlich wird nun Afghanistan auch besonders im Fokus stehen“, sagte Wigand. Es gehe um „klar definierte Gruppen von Menschen, die besonders in Gefahr sind, wie etwa Journalisten oder Menschenrechtsaktivisten, insbesondere Frauen und Mädchen“. Morgen, Dienstag, beraten die EU-Innenminister in Brüssel über die Krise in Afghanistan. Österreich lehnt bisher jede Aufnahme weiterer Flüchtlinge ab, auch über das Resettlement-Programm.

Justizministerin Alma Zadic (Grüne) forderte aber am Wochenende, Frauen, Mädchen und Menschen, die für die frühere Regierung in Kabul oder westliche Staaten gearbeitet haben, aus Afghanistan herauszuholen. Sie müssten fürchten, von den Taliban gefoltert, exekutiert oder gesteinigt zu werden. „Es ist dringend geboten, jetzt gemeinsam als Europa zu helfen“, sagte Zadic zum „Kurier“.

Zur Linie der Koalition, vorerst nur Hilfe vor Ort zu leisten, sagte sie: „Hilfe vor Ort wird notwendig sein, aber es wird auch notwendig sein, Frauen und Mädchen, die jetzt gefährdet sind, da rauszuholen.“ Zur Ablehnung der ÖVP sagte Zadic: „Dann werden wir Überzeugungsarbeit leisten müssen. Alle grünen Regierungsmitglieder und übrigens auch die weit überwiegende Mehrheit unserer europäischen Nachbarn sind sich da einig.“