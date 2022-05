"Eine neue Ära beginnt": Auch Schweden sagt Ja zum NATO-Beitritt

Es sind historische Tage für Europa: Trotz der Warnungen aus Russland will nun auch Schweden einen Antrag auf Mitgliedschaft in der NATO stellen. "Wir verlassen eine Ära und treten in eine neue ein", sagte die schwedische Ministerpräsidentin Magdalena Andersson gestern in Stockholm. Geplant ist, den Antrag schon in den kommenden Tagen gemeinsam mit Finnland einzureichen.