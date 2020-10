"Eine Neuauflage der Kreuzzüge"

Eine Zeichnung des französischen Satiremagazins "Charlie Hebdo" hat den Konflikt zwischen Paris und Ankara weiter angeheizt. Die türkische Regierung verurteilte die Karikatur als "antimuslimisch und abstoßend", Staatspräsident Erdogan sprach sogar von einer "Neuauflage der Kreuzzüge". Diese würden von westlichen Staaten geplant, die den Islam attackierten, sagte Erdogan in einer Rede vor Abgeordneten seiner Partei AKP. Er will nun rechtliche und diplomatische Schritte einleiten.

Die Karikatur auf der Titelseite der Mittwoch-Ausgabe von "Charlie Hebdo" zeigt Erdogan in weißem Oberteil und Unterhose auf einem Sessel sitzend. Er hält eine Getränkedose in der Hand und hebt das Gewand einer verschleierten Frau hoch, um ihr nacktes Hinterteil zu enthüllen. "Ohh! Der Prophet!", heißt es dazu in einer Sprechblase. Die Seite ist betitelt mit den Worten: "Erdogan – privat ist er sehr lustig". In der Türkei war der Ärger groß. Die Beziehung zu Frankreich ist stark belastet, die Stimmung seit Tagen aufgeheizt. Erdogans Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun warf dem Magazin "kulturellen Rassismus" vor.

Der neue Konflikt zwischen den beiden Staaten hatte seinen Ursprung in der Enthauptung eines Lehrers durch einen 18-jährigen mutmaßlichen Islamisten nahe Paris. Der Lehrer hatte die Mohammed-Karikaturen von "Charlie Hebdo" im Unterricht mit den Schülern besprochen.