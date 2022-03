Wir müssen uns auf Millionen Flüchtlinge einstellen, die in die EU kommen." So schätzte die Innenkommissarin Ylva Johansson die Lage ein, als sie Donnerstagfrüh zum Treffen der 27 EU-Innenminister in Brüssel eilte. Zu diesem Zeitpunkt hatte der russische Angriffskrieg auf die Ukraine bereits mehr als eine Million Menschen zur Flucht in EU-Gebiet getrieben.