Eine Kletterin ohne Kopftuch verleiht Protesten im Iran weiteren Auftrieb

Bild: APA/AFP/INTERNATIONAL FEDERATION OF SPOR/RHEA KANG

"Elnaz ist eine Heldin", skandierte die Menschenmenge, die am Mittwoch um vier Uhr in der Früh zum Flughafen in Teheran gekommen war, um Elnaz Rekabi bei ihrer Ankunft aus Seoul zu begrüßen. Die iranische Kletterin war bei den Asienmeisterschaften ohne Kopftuch gestartet. Seit der Revolution 1979 hatte dies keine Sportlerin bei einem internationalen Wettbewerb gewagt.