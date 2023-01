"Eine echte Stoßwaffe der Demokratie"

Russlands Staatsöffentlichkeit weiß nicht so recht, wie sie auf Panzer reagieren soll, die aus dem Westen anrollen. Der russische TV-Propagandist Wladimir Solowjow gab sich düster. "Meiner Meinung nach zeigt die Uhr des Jüngsten Gerichtes schon keine Sekunden mehr an, sondern ihre Bruchteile", verkündete er gestern angesichts der künftigen Lieferungen amerikanischer und deutscher Kampfpanzer an die Ukraine. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow verbreitete dagegen kriegerische Gelassenheit.