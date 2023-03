Einbruch des Öl- und Gasexports: Russlands Staatshaushalt vor Kollaps

Nichts habe sich geändert, sagte ein Gazprom-Mitarbeiter im westsibirischen Nowy Urengoj der Agentur Reuters. "Wir hatten vergangenes Jahr zwei Lohnerhöhungen." Aber nach einem Jahr Wirtschaftskrieg gegen den Westen ist Gazprom wie auch der russische Staatshaushalt in Schwierigkeiten geraten. Wladimir Putins Versuch, Europa in diesem Winter "weich zu frieren", hatte schon bis Ende 2022 einen Einbruch der Gasexporte in die EU von 80 Prozent zur Folge.