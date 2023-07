Ein Urteil des US-Höchstgerichts spaltet das Land

Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/ANNA MONEYMAKER

Proteste vor dem Höchstgericht in Washington

Eines haben die tief gespaltenen Richter und Richterinnen am Supreme Court gemeinsam: Bis auf die Konservative Amy Coney Barrett haben alle entweder einen Abschluss an den Elite-Universitäten Harvard oder Yale. Der Supreme Court ist damit das Paradebeispiel für den Einfluss, den Spitzeninstitutionen des amerikanischen Bildungssystems beim Zugang zu den Schalthebeln gesellschaftlicher Macht in den USA haben.