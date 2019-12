Ein Ukraine-Gipfel der Zwischenergebnisse in Paris

Die Gespräche mit dem russischen Staatschef Wladimir Putin seien schwierig gewesen, sagte der ukrainische Staatspräsident Wolodimir Selenski. "Ich bin ein schneller Mensch. Eins, zwei – und abgemacht. Er aber hat versucht, bei allen Fragen jede kleine Einzelheit zu diskutieren. Er besitzt von Natur aus eine andere Biomechanik."

In der Nacht auf Dienstag endete gegen Mitternacht der erste Normandie-Gipfel seit 2016. Nach mehr als achtstündigen Verhandlungen im Pariser Élysée-Palast traten Putin und Selenski gemeinsam mit Gastgeber Emmanuel Macron und der deutschen Kanzlerin Angela Merkel vor die Presse.

Das Quartett bestätigte die Minsker Vereinbarungen als Grundlage ihrer gemeinsamen Arbeit und verkündete mehrere schriftliche Übereinkünfte zur Realisierung des Friedensprozesses. Einen Durchbruch gab es jedoch nicht. "Der Gipfel ist vorbei, der Krieg geht weiter", titelte etwa die Moskauer Zeitung "Kommersant". Die vier Staatsführer wollen bis Ende des Jahres einen Waffenstillstand und einen kompletten Gefangenenaustausch durchsetzen – und bis März 2020 eine Truppenentflechtung an drei weiteren Frontabschnitten.

Neuer Gipfel im März 2020

Zudem soll die Ukraine das Gesetz über den Sonderstatus des Donbass verlängern und die so genannte "Steinmeier-Formel" gesetzlich verankern. Und in vier Monaten will man sich erneut treffen, vermutlich in Berlin.

Putin und Selenski verhandelten 80 Minuten separat, aber nur gut zehn Minuten davon unter vier Augen. Sie diskutierten auch einen neuen Vertrag über den Transport von russischem Gas durch die Ukraine, konnten sich aber nicht einigen. Selenski sprach nach seinem ersten persönlichen Treffen mit Putin von einem "Unentschieden", auch der Russe äußerte sich zufrieden. Gastgeber Macron würdigte den "politischen Mut und die Entschlossenheit" Selenskis.

In Moskau blieb man hingegen ungerührt. "Der Gipfel war ein Sieg für Putin", sagte der kremlnahe Politologe Alexei Muchin im OÖNachrichten-Gespräch. Selenski habe versucht, Macron und Merkel auf seine Seite zu ziehen, um den Minsker Vertrag einer ernsthaften Revision zu unterziehen, sei aber gescheitert. Muchins Kiewer Kollege Vadim Karasjew betrachtet hingegen bereits die gemeinsame Abschlusserklärung als Erfolg. "Das Normandie-Format war drei Jahre lang praktisch tot, jetzt wurde es aufgetaut." Und im Gegensatz zu seinem Vorgänger Petro Poroschenko bei früheren Gipfeltreffen habe Wolodimir Selenski in Paris nur solche Punkte unterschrieben, die er auch wirklich erfüllen könne, so Karasjew.

Allerdings beschränken sich diese Punkte auf humanitäre und militärische Fragen. Ihre Verwirklichung kann auch damit enden, dass der Konflikt eingefroren, aber nicht gelöst sein wird.

