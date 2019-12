Ein Telefonat hat die Ukraine-Affäre erst ins Rollen gebracht

Die oppositionellen Demokraten werfen US-Präsident Donald Trump Amtsmissbrauch vor – wegen der so genannten Ukraine-Affäre. Worum geht es dabei genau?

1. Was wird US-Präsident Trump eigentlich zur Last gelegt?

Die Demokraten werfen Trump in einem ersten Anklagepunkt Amtsmissbrauch vor. Der Präsident hatte von der Ukraine Ermittlungen gegen Joe Biden, seinen möglichen demokratischen Herausforderer bei der Präsidentenwahl 2020, dessen Sohn Hunter Biden und über eine Verschwörungstheorie zu den US-Demokraten gefordert. Für die Demokraten ist die Absicht des Präsidenten klar: einem möglichen Konkurrenten schaden und sich damit im kommenden Jahr die Wiederwahl sichern.

2. Und wie lautet der zweite Anklagepunkt?

In einem zweiten Punkt wird dem Präsidenten Behinderung des Kongresses bei der Untersuchung ebendieser Ukraine-Affäre vorgeworfen. Trump untersagte ja Zeugenaussagen von Schlüsselfiguren, wie etwa seinem Stabschef Mick Mulvaney und Außenminister Mike Pompeo. Außerdem hielt er wichtige Dokumente bewusst zurück.

3. Welche Druckmittel soll Trump gegen Kiew eingesetzt haben?

Laut der Anklage des Repräsentantenhauses setzte Trump zwei Druckmittel gegen die Ukraine ein: Er soll einen prestigeträchtigen Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski im Weißen Haus und die Auszahlung einer bereits genehmigten Militärhilfe an Kiew in der Höhe von 391 Millionen Dollar an die Bedingung geknüpft haben, dass die geforderten Ermittlungen öffentlich angekündigt werden.

4. Warum nahm Trump ausgerechnet die Bidens ins Visier?

Erstens ist Joe Biden, der frühere Vizepräsident unter Barack Obama, einer der aussichtsreichsten Präsidentschaftsbewerber der Demokraten. Der 77-Jährige könnte Trump 2020 gefährlich werden. Zweitens saß Bidens Sohn Hunter von 2014 bis 2019 in einem Führungsgremium des ukrainischen Gasunternehmens Burisma. Er bekam den Posten, während sein Vater als Obama-Vize für die Ukraine-Politik zuständig war. Das hat viel Kritik ausgelöst.

Und drittens wirft Trump Biden vor, seinen Sohn vor Korruptionsermittlungen in der Ukraine geschützt zu haben. Dafür gibt es allerdings keinerlei Belege.

5. Was hat es mit dem berühmten Telefonat zwischen Trump und Selenski auf sich?

In einem Telefongespräch bat Trump Selenski am 25. Juli um Ermittlungen gegen die Bidens und über eine Verschwörungstheorie, wonach sich die Ukraine 2016 zugunsten der Demokraten in die US-Präsidentschaftswahl einmischte. Dieses Ansinnen ist unbestritten: Ein entsprechendes Gesprächsprotokoll wurde vom Weißen Haus veröffentlicht. Als Selenski über US-Rüstungshilfe sprach, sagte Trump: "Ich hätte allerdings gerne, dass Sie uns einen Gefallen tun." Und dann brachte er die gewollten Ermittlungen ins Spiel.

Ein anonymer US-Geheimdienstmitarbeiter war so besorgt über das Telefonat, dass er eine interne Beschwerde formulierte. Er brachte damit die Affäre ins Rollen. Trump hingegen bezeichnet das Telefonat bis heute als "perfekt".

6. Verfügt Trump tatsächlich über ein eigenes Ukraine-Netzwerk?

Trump umging in seinen Kontakten nach Kiew die üblichen diplomatischen Kanäle. Er setzte vielmehr enge Vertraute ein – wie etwa seinen umstrittenen Privatanwalt Rudy Giuliani, der erst Anfang Dezember erneut in die Ukraine reiste, und den EU-Botschafter der USA, Gordon Sondland.

7. Wurde die Militärhilfe tatsächlich zurückgehalten?

Dass das Weiße Haus die für Kiew bestimmte Militärhilfe zurückhielt, ist unbestritten. Das Geld wurde erst am 11. September freigegeben. Trump bestreitet aber, dass dies ein Druckmittel gegen Kiew gewesen sei. Washington argumentierte zuletzt, es habe sich um eine "übliche Überprüfungsprozedur" gehandelt.

Die Demokraten haben überwältigende Indizien zusammengetragen, dass die Militärhilfe ein Druckmittel war. So räumte selbst EU-Botschafter Sondland ein, er sei zu diesem Schluss gekommen.

