HOUSTON. Der Mann im Rollstuhl vor dem goldenen Sarg in der "Fountain of Praise"-Kirche schaut sich den Leichnam lange an. Dann beugt er sein Haupt, faltet die Hände, spricht ein Gebet. "George Floyd wird die Zukunft der Vereinigten Staaten verändern", sagt Greg Abbott nach dem bewegenden Abschied von dem in Houston aufgewachsenen Floyd, der am 25. Mai in Minneapolis unter dem Knie eines weißen Polizisten erstickte.