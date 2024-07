Ein Sieg Maduros? Nicht nur die Opposition zweifelt daran

"Wir haben gewonnen, und alle Welt weiß das": Oppositionsführerin Maria Corina Machado verkündete noch in der Nacht auf Montag, dass sie und ihre Unterstützer das Ergebnis der Präsidentenwahl in Venezuela nicht anerkennen werden. Selbst durfte die 56-Jährige bei der Wahl am Sonntag nicht antreten. Wegen angeblicher Korruption in ihrer Zeit als Abgeordnete hatte Venezuelas Oberster Gerichtshof die Oppositionschefin mit einem Ämterverbot belegt. Statt ihrer ging der frühere Diplomat Edmundo