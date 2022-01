Vor genau einem Jahr hielt die Welt den Atem an, die Bilder des 6. Jänner 2021 haben sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt: Hunderte aufgepeitschte Anhänger des im November 2020 abgewählten republikanischen Präsidenten Donald Trump stürmten an jenem Tag das US-Kapitol, schlugen brutal auf überforderte Polizisten ein, trieben Abgeordnete und Senatoren in die Flucht. Die Demokratie in der stolzen Weltmacht schien mit einem Mal auf der Kippe zu stehen.