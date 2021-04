Ein relativer Truppenabzug

Lange Reihen Fallschirmjäger mit blauen Feldmützen klettern in Transportflugzeuge, tarngrüne KAMAS-Lastwagen werden auf Eisenbahnanhänger verfrachtet, Panzer rollen in die offenen Bäuche der Landungsschiffe. Das russische Verteidigungsministerium demonstrierte gestern per Video den Truppenabzug auf dem Luftweg, zu Land und zu Wasser.