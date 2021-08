"Also das ist, was er im Lockdown gemacht hat!", titelte der "Daily Star". Die britische Sonntagszeitung bezog sich auf eine frohe Nachricht aus der Downing Street: Premier Boris Johnson und Ehefrau Carrie erwarten ihr zweites Kind im Dezember. Carrie Johnson hatte am Samstag auf ihrem Instagram-Account ein Foto eines blauen Mini-Kinderwagens veröffentlicht und dazu geschrieben: "Wir hoffen auf ein Regenbogen-Baby für Weihnachten." Als Regenbogenbaby wird ein Kind bezeichnet, das nach einer