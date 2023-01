Bis zu 400 russische Soldaten starben zu Neujahr bei einem ukrainischen Raketenangriff auf eine russische Militär-unterkunft in Makijiwka (Region Donezk). Inzwischen wurde bekannt, wie es zu dieser Tragödie kommen konnte. Denn ein Soldat, der dabei war, erzählte, warum die Rekruten um 0.01 Uhr alle so eng am selben Ort waren.