Ein offenes Rennen um die weitere Zukunft Polens

Die Spannung ist groß. Nicht nur in Polen. Auch Brüssel und Kiew verfolgen gebannt den Ausgang der polnischen Parlamentswahl am Sonntag. Denn dann entscheidet sich, ob das Land wieder näher an die EU heranrückt oder ob Warschau seinen Konfrontationskurs fortsetzt oder gar die EU verlässt. Auch für die Ukraine steht viel auf dem Spiel. Bisher konnte sich Kiew auf die Unterstützung des Nachbarlandes verlassen – zuletzt ist die polnische Regierung aber auf Distanz zu Kiew gegangen.

Es seien die wichtigsten Wahlen seit 1989, betonte PiS-Parteichef Jaroslaw Kaczynski bei seinen Wahlkampfauftritten immer wieder. Tatsächlich steht für seine Partei Recht und Gerechtigkeit viel auf dem Spiel. Sie muss um jeden Preis an der Macht bleiben, auch weil viele PiS-Politiker mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen müssten, wenn die Kontrolle über Staatsanwaltschaften und Gerichte verloren geht. Denn es gibt den Verdacht, dass die PiS staatliche Gelder zweckentfremdet haben könnte. Eine unabhängige Staatsanwaltschaft könnte auch der Frage nachgehen, ob die Justizreform in Teilen verfassungswidrig ist. Oppositionsführer Donald Tusk hat für den Fall seines Wahlsiegs bereits eine juristische Abrechnung angekündigt.

Zurzeit liefern sich die PiS und die oppositionelle Bürgerkoalition KO ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit jeweils 28 bis 35 Prozent Zustimmung der Wahlberechtigten. Doch obwohl die PiS dabei immer die Nase vorn hat, wird auch sie einen Koalitionspartner brauchen. Infrage kommt eigentlich nur die rechtsextreme Konfederacja (Konföderation). Sie ist allerdings in den letzten Wochen vom dritten auf den fünften Platz abgerutscht.

Ein Machtwechsel nach acht Jahren PiS-Regierung ist ein durchaus reales Szenario: Letzten Umfragen zufolge könnten die Oppositionsparteien eine Mehrheit bilden, wenn alle drei liberalen Oppositionsblöcke den Einzug in den Sejm schaffen. Im Wahlkampf versuchte die Opposition unter anderem, mit Kritik an der Wirtschaftspolitik der Regierung zu punkten. Die Inflation in Polen ist nach wie vor relativ hoch und wird nach Prognosen der EU im Jahr 2023 bei 11,4 Prozent liegen.

Umstrittenes Referendum

Die PiS wiederum fokussierte sich auf die nationale Sicherheit und setzte auf persönliche Angriffe gegen Tusk. PiS-Chef Kaczynski nannte Tusk dabei sogar die "Personifizierung des Bösen".

Um die Stammwähler zu mobilisieren, hat die PiS zeitgleich zur Wahl ein Referendum angesetzt. Die Polen sollen dazu vier umstrittene Suggestivfragen beantworten. Eine davon lautet: Unterstützen Sie "die Aufnahme von Tausenden illegalen Einwanderern aus dem Nahen Osten und Afrika gemäß dem von der europäischen Bürokratie auferlegten Zwangsumsiedlungsmechanismus"?

