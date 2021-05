Abbigail Bugenske hat nicht nur eine lebensrettende Dosis an Impfstoff gegen Covid-19 in den Arm erhalten. Die junge Frau aus dem ländlichen Silverton im Süden des US-Bundesstaat Ohio bekam obendrein auch eine kräftige finanzielle Spritze. Der Millionen-Gewinn in der "Vax-a-Million"-Lotterie für Teilnehmer der Impfkampagne des Bundesstaates überwältigte die Ingenieurin.