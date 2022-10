Ein "Meisterwerk" der Ukrainer oder ein innerrussischer Machtkampf?

Am Tag danach herrschte schon wieder kriegerischer Alltag. In der Nacht auf Sonntag beschossen russische Truppen Saporischschja, nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj wurden auch Wohnhäuser getroffen, mindestens 13 Menschen kamen um. Der Anschlag auf die 19 Kilometer lange Krim-Brücke machte in Russland kaum noch Schlagzeilen.