"Ein Laborunfall ist extrem unwahrscheinlich"

In ihrem mit Spannung erwarteten Bericht zur Expertenmission im chinesischen Wuhan geht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer Übertragung des Coronavirus auf den Menschen durch ein Tier als Zwischenwirt aus. Von der Fledermaus sei der Erreger "wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich" auf ein anderes Tier und von diesem auf den Menschen übergegangen, heißt es. Die These, das Virus sei aus einem Labor entwichen, wurde als "extrem unwahrscheinlich" bezeichnet.

Internationale Experten in verschiedenen Disziplinen wie Zoologie und Epidemiologie hatten im Jänner mehrere Wochen nach dem Ursprung der Pandemie gesucht. Dazu reisten sie nach Wuhan, wo Ende 2019 die ersten Corona-Infektionen bei Menschen registriert worden waren.

Der engste Verwandte des Virus wurde in Fledermäusen gefunden, die bekanntermaßen Coronaviren tragen können. Der Bericht sagt jedoch, dass "der evolutionäre Abstand zwischen diesen Fledermausviren und SARS-CoV-2 auf mehrere Jahrzehnte geschätzt wird, was auf ein fehlendes Bindeglied hindeutet". Weiters heißt es, dass sehr ähnliche Viren in Schuppentieren gefunden wurden. Die Wissenschafter stellen aber auch fest, dass Nerze und Katzen für CoV empfänglich sind, was darauf hindeutet, dass sie Träger sein könnten. Unschlüssig sind sich die Experten weiterhin, ob der Ausbruch auf dem Fischmarkt in Wuhan begann, auf dem im Dezember 2019 eine der frühesten Häufungen von Fällen auftrat. Die Entdeckung anderer Fälle deute darauf hin, dass der Ausbruch woanders begonnen haben könnte. Der Bericht merkt an, dass es mildere Fälle gegeben haben könnte, die möglicherweise unentdeckt blieben.

Politisch extrem heikel

Die WHO-Mission war mit einiger Verzögerung gestartet, auch die Vorstellung des Berichts ließ auf sich warten. Die Forschungen sind politisch heikel. Die USA haben auch unter Präsident Biden wiederholt die Befürchtung geäußert, der WHO-Bericht könne nicht alles offenlegen. Peking wiederum hebt hervor, dass die WHO-Mission nur dank Chinas Zusammenarbeit möglich gewesen sei.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.