Ein kleines Bundesland gibt dem großen Deutschland einiges aufzulösen

Der Wahlsieg der Sozialdemokraten im Saarland hat sich abgezeichnet, nicht aber die Dimension. Dass die SPD in dem kleinen Bundesland mit nur einer Million Einwohnern nun sogar mit absoluter Mehrheit regieren kann, hat selbst die jubelnden Genossen überrascht: Da nun in Saarbrücken deutlich mehr Ministerposten zu besetzen sind, als in allen kühnsten Träumen erhofft, sind alle personellen Planspiele nun neu zu machen.