Ein Jahr Ukraine-Krieg: Was bisher geschah

21. Februar 2022 - Der russische Präsident Wladimir Putin erkennt die Unabhängigkeit der beiden abtrünnigen ukrainischen Provinzen Luhansk und Donezk an. Er ordnet zudem die Entsendung von Truppen in die Ostukraine an.

22. Februar - Die EU beschließt erste Strafmaßnahmen gegen Russland: Handelsverbote für Staatsanleihen und Sanktionslisten gegen Hunderte Personen und Unternehmen. Deutschland kündigt an, die Inbetriebnahme der umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 auf Eis zu legen.

24. Februar - Putin kündigt eine "Militäroperation" in der Ukraine an. Er forderte das ukrainische Militär auf, "die Waffen niederzulegen". Russland plant nach Angaben Putins nicht, ukrainisches Gebiet zu besetzen. Allerdings wolle man die Ukraine demilitarisieren und "entnazifizieren". Die russischen Soldaten greifen von Norden, Osten und Süden an.

26. Februar - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärt, in Kiew zu bleiben. Die Ukraine werde die Waffen nicht niederlegen.

27. Februar - Österreich sperrt den Luftraum für russische Flugzeuge. Einen Tag später sperrt Russland den Luftraum für Flugzeuge aus Österreich und 35 Staaten.

02. März - Die UNO-Vollversammlung verurteilt den russischen Einmarsch. 141 UNO-Mitgliedstaaten stimmen in New York für eine entsprechende Resolution.

Bildergalerie: Die wichtigsten Ereignisse im Ukraine-Krieg Die wichtigsten Ereignisse im Ukraine-Krieg (Foto: MIKHAIL KLIMENTYEV (Sputnik)) Bild 1/36 Galerie ansehen

03. März - Russland erobert mit Cherson im Süden des Landes die erste ukrainische Großstadt.

04. März - Russische Truppen nehmen nach Beschuss und Brand das AKW Saporischschja ein.

15. März - Die EU-Länder setzen das vierte Sanktionspaket in Kraft: Es enthält Ausfuhrsperren für Luxusgüter nach Russland, Einfuhrbeschränkungen für bestimmte Produkte der russischen Eisen- und Stahlindustrie sowie ein umfassendes Verbot neuer Investitionen in den russischen Energiesektor.

15. März - Russland verhängt Einreiseverbot für US-Präsident Joe Biden und andere US-Regierungsmitglieder.

20. März - UNHCR: Bereits zehn Millionen Menschen durch den Ukraine-Krieg in Flucht getrieben.

28. März - Verhandlungen zwischen Ukraine und Russland beginnen in der Türkei.

02. April - Hunderte Leichen nach russischem Abzug in Kiewer Vorort Butscha entdeckt. Die meisten von ihnen weisen Spuren von Folter oder gewaltsamem Tod auf.

Mehr zum Thema Außenpolitik Weltweites Entsetzen über Gräueltaten in Butscha KIEW/MOSKAU. Nach dem Rückzug der russischen Truppen aus der Umgebung der ukrainischen Hauptstadt Kiew bietet sich ein Bild des Grauens. Weltweites Entsetzen über Gräueltaten in Butscha

09. April - Bundeskanzler Karl Nehammer besucht Kiew und trifft Selenskyj.

11. April - Nehammer besucht Putin in Moskau.

14. April - Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte "Moskwa" sinkt nach ukrainischem Raketenbeschuss.

18. Mai - Schweden und Finnland reichen NATO-Mitgliedsanträge ein.

20. Mai - Die russische Armee meldet "vollständige Befreiung" des wochenlang umkämpften Asowstal-Werks in Mariupol.

30. Mai - Die EU verständigt sich auf ein sechstes Sanktionspaket einschließlich eines seit Wochen umstrittenen Öl-Embargos gegen Russland. Ungarn legt sich danach quer und will den russisch-orthodoxen Patriarchen aus dem Paket schälen. Am 3. Juni wird das Paket schließlich beschlossen. Patriarch Kyrill wird ausgenommen.

16. Juni - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienischen Premierminister Mario Draghi reisen nach Kiew.

Mehr zum Thema Außenpolitik Selenskyj empfängt Scholz, Macron, Draghi und Iohannis in Kiew KIEW/MOSKAU. Bei ihrer Reise nach Kiew sind der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und drei weitere europäische Staats- und Regierungschefs mit ... Selenskyj empfängt Scholz, Macron, Draghi und Iohannis in Kiew

05. Juli - NATO unterzeichnet Beitrittsprotokolle für Finnland und Schweden.

01. August - Ende der Getreideblockade: Erstmals seit Beginn des russischen Angriffskrieges verlässt wieder ein Schiff mit Getreide den Hafen von Odessa.

01./02. September - Eine Delegation der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA besichtigt das AKW Saporischschja. Sorge um Super-GAU wegen anhaltender Kämpfe und Beschuss des Kernkraftwerks.

23. September - Eine UNO-Untersuchungskommission stellt Kriegsverbrechen in der Ukraine fest. Der Kommissionsvorsitzende Erik Møse nennt etwa Luftangriffe auf bewohnte Gebiete, die große Anzahl an Erschießungen und Massengräbern und berichtet von Kindern, die "vergewaltigt, gefoltert und illegal festgehalten" wurden.

30. September - Putin erklärt die vier ukrainischen Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson zu russischem Staatsgebiet.

08. Oktober - Die strategisch wichtige Straßen- und Eisenbahnbrücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, wird bei einer Explosion beschädigt. Zwei Bereiche der Fahrbahn auf der 19 Kilometer langen Kertsch-Brücke stürzen zum Teil ein.

Mehr zum Thema Außenpolitik Ukraine: Drei Tote nach Explosion auf Krim-Brücke KERTSCH. Bei der Explosion auf der Brücke zwischen Russland und der von Moskau annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim sind nach russischen ... Ukraine: Drei Tote nach Explosion auf Krim-Brücke

11. November - Die russische Armee vermeldet den vollständigen Abzug aus Cherson.

10. Dezember - Die EU-Staaten beschließen ein 18-Milliarden-Paket für die Ukraine. Der Beschluss für den Hilfskredit wird mit der Gegenstimme Ungarns gefasst.

21. Dezember - Selenskyj unternimmt seine erste Auslandsreise seit Kriegsbeginn in die USA.

05. Jänner 2023 - Deutschland sagt Ukraine "Marder"-Panzer und Patriot-Flugabwehrsysteme zu. Die Ukraine hat bisher von osteuropäischen NATO-Staaten Kampf- und Schützenpanzer sowjetischer Bauart erhalten.

10. Jänner - Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, verkündet die Einnahme der ostukrainischen Stadt Soledar. Die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Bachmut gehen weiter.

25. Jänner - Deutschland sagt nach langer Debatte die Lieferung von 14 Kampfpanzern vom Typ Leopard-2-A6 zu und erlaubt anderen Staaten, ihre Leopard-Panzer ebenso an die Ukraine zu liefern. Die USA wollen 31 Kampfpanzer vom Typ Abrams an die Ukraine liefern.

1./2. Februar - Bundespräsident Van der Bellen besucht die Ukraine und trifft Selenskyj.

Mehr zum Thema Außenpolitik Van der Bellen sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu KIEW/WIEN. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sieht aktuell keine Perspektive für eine Beilegung des von Russland angefachten Angriffskriegs ... Van der Bellen sichert der Ukraine weitere Unterstützung zu

8. Februar - Selenskyj unternimmt zweiten Auslandsbesuch seit Kriegsbeginn: Er trifft den britischen Premierminister Rishi Sunak in London. Er reist nach Paris weiter und trifft Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Deutschlands Kanzler Olaf Scholz.

20. Februar - US-Präsident Joe Biden besucht überraschend Kiew. Biden sagt Militärhilfe und Munition zu.

21. Februar - In einer Rede zur Lage der Nation mach Putin den Westen für den Krieg in der Ukraine verantwortlich.

Mehr zum Thema Außenpolitik Biden überraschte mit Besuch in Kiew: "Putin steht jetzt vor dem Scheitern" KIEW / WASHINGTON. Der US-Präsident versprach der Ukraine "unerschütterliche Unterstützung" und Waffen. Biden überraschte mit Besuch in Kiew: "Putin steht jetzt vor dem Scheitern"

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Emmanuel Macron Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.