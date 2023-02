Ein Jahr Krieg gewichtet auch die Macht in der Europäischen Union neu

"Eine Lehre aus diesem Krieg ist, dass wir auf diejenigen hätten hören sollen, die Putin besser kennen." Die Worte stammen von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. "Wir hätten auf die Warnrufe innerhalb der Union hören sollen – in Polen, in den baltischen Staaten und in ganz Mittel- und Osteuropa", sagte sie im vergangenen Herbst in ihrer großen Rede im EU-Parlament.

In der Tat haben vor allem Polen und die baltischen Staaten sehr früh erkannt, welche Gefahr die imperialistische, großrussische Ideologie Wladimir Putins für Europa darstellt. Sie haben auch entsprechend gehandelt: ihre Abhängigkeiten von russischer Energie drastisch verringert und in ihre militärische Verteidigung investiert. Sie waren aus historischer Erfahrung weitsichtiger als der große Rest der Europäer.

Ursula von der Leyen Bild: APA/AFP/TRIBOUILLARD

Osteuropa gibt jetzt den Ton an

Das verleiht ihnen Glaubwürdigkeit und Gewicht. Im Europäischen Rat, dem Gremium der Staats- und Regierungschefs, geben nun nicht selten der Pole Mateusz Morawiecki und die Estin Kaja Kallas den harten Takt in der Politik gegenüber Russland vor. Das deutsch-französische Duo aus Olaf Scholz und Emmanuel Macron, das lange Zeit auf Dialog mit Putin gesetzt hat, zieht oft nur bedenkenschwer und widerstrebend nach.

Der wichtigste Politiker Europas aber ist zurzeit ein Amerikaner: US-Präsident Joe Biden. Die USA sind die Führungsmacht der NATO, militärisches Schwergewicht und Hauptfinanzier der ukrainischen Gegenwehr. An Bidens Seite gewannen die osteuropäischen EU-Staaten, traditionelle Transatlantiker, zusätzlich an Statur. Es ist kein Zufall, dass die erste Auslandsreise des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Vorjahr nach Washington gegangen ist und nicht nach Brüssel.

Im ersten Kriegsjahr waren es die USA, die militärisch und finanziell die Hauptlast zur Unterstützung der Ukraine schulterten. Ein Jahr Krieg hat auch geklärt, wer das Gesicht Europas nach außen ist: nicht Ratspräsident Charles Michel, sondern Ursula von der Leyen.

Schon in der Corona-Pandemie war die Kommissionschefin zur ersten Krisenmanagerin der Union geworden. Seit Putins Überfall auf die Ukraine hat sie diese Position weiter ausgebaut. Es gibt allerdings auch Kritik: Nur allzu oft sei manches in der Hitze des Gefechts unausgegoren und schlecht durchdacht. Aber von der Leyen hat mit dem Green Deal bereits zu Beginn ihrer Amtszeit ein Instrumentarium geschaffen, das jetzt die Abkehr der Europäer von Öl und Gas aus Russland erleichtert.

Ein tiefgreifender Wandel ist auch in einem anderen für Europa wichtigen Bereich zu konstatieren. Im ewigen Ringen zwischen Protektionisten und Marktliberalen haben Erstgenannte die Oberhand gewonnen. Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg haben Europa gezeigt, wie abhängig es von fremden Mächten ist, wenn es um medizinische Güter, Energie und Waffen geht.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron steht an der Spitze jener, die als Konsequenz den notfalls staatlich gesteuerten Aufbau eigener industrieller und militärischer Kapazitäten fordern. "Strategische Autonomie" lautet sein Schlagwort.

Damit steht er im Widerspruch zu den typisch nordländischen Freihändlern. Auch durch die Kommission verläuft in der Frage ein Riss – zwischen dem französischen Industriekommissar Thierry Breton und der für Wettbewerb zuständigen Vizepräsidentin Margrethe Vestager.

