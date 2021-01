Zu wenig Impfstoff, zu schlechte Vorbereitung – die Kritik an schleppenden Impfungen in der Europäischen Union reißt nicht ab. Nun hat auch noch Hersteller AstraZeneca massive Produktionsengpässe behauptet. Der Versuch einer Klärung. Wo liegt die EU beim Impfen? Während in Israel rund 45 von 100 Menschen zumindest eine Teilimpfung erhalten haben, sind es in der EU im Schnitt knapp zwei. Großbritannien hat mehr als zehn von hundert zumindest eine Dosis verabreicht. Auch die USA liegen vor