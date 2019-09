Ein Halbsatz, der die Berliner Mauer zum Wanken brachte

"Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...": Am 30. September 1989, also vor genau 30 Jahren, sagte der damalige Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) auf dem Balkon der deutschen Botschaft in Prag den wohl berühmtesten Halbsatz der deutschen Geschichte. Der Rest des Satzes ("...möglich geworden ist") ging im grenzenlosen Jubel der mehr als 5000 DDR-Flüchtlinge unter. Damit endete ein wochenlanges Tauziehen – und das Ende der DDR wurde eingeläutet.

Ab Anfang August 1989 suchten immer mehr frustrierte Bürger des sozialistischen Deutschland im Palais Lobkowitz in der tschechoslowakischen Hauptstadt Zuflucht. Denn zunächst war die CSSR für Inhaber eines DDR-Passes noch ohne Visum zugänglich. Am 19. August befanden sich 120 Flüchtlinge auf dem Botschaftsgelände, täglich kamen 20 bis 50 dazu. Daher schloss der damalige Botschafter Hermann Huber am 23. August auf Weisung aus Bonn die diplomatische Vertretung für den Publikumsverkehr.

Prekäre hygienische Bedingungen

Das half jedoch nichts: Verzweifelte DDR-Bürger kletterten daraufhin über den Zaun, hoben Kinder und Habseligkeiten darüber. Im Park des barocken Palais wurden Zelte und sanitäre Anlagen aufgestellt – bis Mitte September mehr als 5000 Flüchtlinge unter prekären hygienischen Bedingungen in der Botschaft ausharrten.

Da der Ausbruch von Seuchen drohte, verhandelte der damalige deutsche Außenminister Genscher am Rande der UNO-Vollversammlung in New York fieberhaft mit seinen Amtskollegen aus der Sowjetunion (Eduard Schewardnadse), der DDR (Oskar Fischer) und der CSSR (Jaromir Johannes). Erschwerend kam hinzu, dass Genscher aufgrund einer Herzoperation zu diesem Zeitpunkt gesundheitlich sehr geschwächt war.

Die Führung in Ost-Berlin gab schließlich nach, weil am 7. Oktober der 40. Jahrestag der DDR-Gründung gefeiert wurde – und hässliche Bilder aus Prag dabei nur gestört hätten. Schließlich wurde vereinbart, dass die Ausreise der Flüchtlinge in die Bundesrepublik mit dem Zug erfolgen soll. Und DDR-Staats- und Parteichef Erich Honecker bestand darauf, dass die Züge über DDR-Staatsgebiet in die BRD fahren sollten. Damit wollte der greise Herrscher den Schein souveränen Handelns wahren.

Damit auch wirklich sichergestellt war, dass die DDR-Behörden keine Bürger aus dem Zug holten, fuhr in jedem Waggon ein Mitarbeiter des bundesdeutschen Außenministeriums mit. Die DDR-Führung bürgerte die Flüchtlinge während der Fahrt aus. Dies geschah, indem Stasi-Mitarbeiter die Papiere der Passagiere einsammelten und nicht mehr zurückgaben.

Nach der Ausreise der DDR-Bürger strömten innerhalb weniger Tage erneut mehr als 5000 Flüchtlinge auf das Botschaftsgelände in Prag. Auch deren Ausreise erfolgte per Zug. Daraufhin führte Ost-Berlin eine Visumpflicht für Reisen in die Tschechoslowakei ein – und der Strom der DDR-Flüchtlinge ins östliche Nachbarland versiegte.

Erst als die Visumpflicht mit 1. November 1989 wieder aufgehoben wurde, nahmen täglich erneut tausende DDR-Bürger einen Zug nach Prag. Ab 3. November durften die DDR-Flüchtlinge dann direkt von Prag in die Bundesrepublik "rübermachen". Und am 9. November fiel schließlich die Berliner Mauer.

