Ein Geständnis: Schmuggelfahrt nach Bayern

Schmuggeln? Von Bayern nach Österreich? Was nach 30 Jahren EU-Mitgliedschaft reichlich exotisch klingt, war in den 1980er-Jahren vielleicht nicht gerade Volkssport, aber durchaus verbreitet. Entsprechend streng waren unsere Zöllner, die das zu unterbinden versuchten – oft ohne Erfolg. Ein spätes Geständnis – und längst verjährt.

War es Langeweile, waren es die deutlich niedrigeren Preise für Kameras in Deutschland? Es dürfte wohl eine Mischung aus beidem gewesen sein. Jedenfalls quetschten wir uns zu fünft in einen Audi 100, gesteuert vom Mutigsten, der sich in Deutschland eine Canon-Spiegelreflexkamera kaufen wollte. Die waren dort um ein gutes Drittel billiger als bei uns in Österreich. Wir reden da von 1000 Schilling, das war damals viel Geld.

Wohin mit der Kamera?

Um auf der Rückfahrt nicht gar zu auffällig zu sein, wollten wir vier Mitfahrer auch etwas kaufen, das billiger als bei uns war, aber nicht die damals geltende Freigrenze von 1000 Schilling sprengte. Ein netter Verkäufer in Passau wies uns darauf hin, dass wir den Zollgrenzbezirk verlassen müssten, um diese Freigrenze nutzen zu können.

Das hieß, ab nach Vilshofen, in die nächste größere Ansiedlung im Nachbarland, die weit genug von der Grenze entfernt war.

Videokassetten waren dabei, was wir noch kauften, weiß ich nicht mehr, schließlich liegt dieses Abenteuer schon einige Jahrzehnte zurück. Für uns vier war der Weg zur Grenze relativ entspannt, nicht so für H., der mit seiner neuen Kamera nicht so recht wusste, wie er das gute Stück abgabenfrei und vor allem straffrei über die Grenze schaffen sollte.

Zuerst ging es darum, den passenden Grenzübergang auszuwählen. Achleiten unmittelbar bei Passau kam nicht in Frage. Dort galten die Zöllner als besonders happig. Oberkappel und Hanging bei Kollerschlag kamen noch in Frage für uns. Die Wahl fiel auf Oberkappel, erstens war es nicht so weit und zweitens galten die Grenzer dort als relativ kulant. Angeblich winkten sie Grenzgänger aus dem Bezirk Rohrbach schon einmal einfach durch.

Viel heikler war, wo die Kamera versteckt werden sollte. Die erste Wahl: unter dem Fahrersitz. Die Idee wurde aber schnell verworfen. Bei offener Autotür wäre dieses Versteck wohl schnell entdeckt worden. Also das Kameragehäuse in die eine Tasche der geräumigen Winterjacke, das Objektiv in die andere. Die Schachtel, in der die Kamera ursprünglich war, wurde geopfert und landete in einer Mülltonne vor der Grenze.

Eine Leibesvisitation war zwar möglich, aber eher unwahrscheinlich. Darauf hoffte unser Oberschmuggler. Die größte Aufmerksamkeit der Zöllner richtete sich auf Verstecke im Auto. Da waren sie damals gar nicht zimperlich. Auch die Innenverkleidung der Autotüren war schon entfernt worden, das wussten wir von anderen Schmuggel-fahrten aus dem Bekanntenkreis.

Dann kam der spannende Augenblick an der Grenze. Durchgewunken wurden wir jedenfalls nicht. Zu auffällig waren fünf junge Männer in einem Auto nach einem Ausflug am Samstagvormittag nach Bayern. Noch auffälliger waren wir, weil wir lauter Waren knapp unter der Zollfreigrenze mithatten.

Der Blick unter den Fahrersitz

Der offensichtlich erfahrene, weil nicht mehr ganz junge Zollbeamte sah es uns an der Nasenspitze an, dass wir mehr mithatten als erlaubt. Der erste Blick war jener unter den Fahrersitz, dann folgten das Handschuhfach und der Kofferraum. Dafür musste der Fahrer natürlich aussteigen – mit der geteilten Kamera in den Taschen seiner Jacke.

Er sagte es zwar nicht, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass er Gnade vor Recht ergehen ließ. Der Zöllner öffnete den Schlagbaum und ließ uns passieren. Nach wenigen hundert Metern brach Jubel im Auto aus. Wir hatten ein gemeinsames Abenteuer überstanden, wie viele vor uns und auch noch Jahre nach uns.

Die Kamera war ein guter Kauf – viele ausgezeichnete Fotos zieren nach wie vor unsere Alben. Und bei jedem dieser Fotos wird die Erinnerung an diesen Samstag wach. Der EU-Beitritt hat die Aktion im Nachhinein quasi legalisiert.

