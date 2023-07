Ein Fünftel der Menschen litt im Vorjahr an Hunger

Seit der Corona-Pandemie ist die Zahl der Hungernden weltweit stark gestiegen. Im vergangenen Jahr litten um rund ein Fünftel mehr Menschen an Hunger, wie der Welternährungsbericht der Vereinten Nationen zeigt, den die UN-Ernährungsorganisation FAO am Mittwoch in Rom veröffentlichte.

Im Mittel hungerten 735 Millionen Menschen. Das sind 122 Millionen mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Außerdem hatten 2,4 Milliarden Menschen im vergangenen Jahr keinen gesicherten, andauernden Zugang zu Essen. Das entspricht 29,6 Prozent der Weltbevölkerung. Sollte die Entwicklung anhalten, ist das Ziel, den weltweiten Hunger bis 2030 zu beenden, laut Bericht nicht mehr erreichbar.

Grund für den Anstieg seien die Pandemie, wiederholte Extremwetterereignisse und Konflikte wie der Ukraine-Krieg. In Afrika leide jeder fünfte Mensch an Hunger, womit der Kontinent die am schlimmsten betroffene Region bleibe. Der Wert ist doppelt so hoch wie der weltweite Durchschnitt. Fortschritte habe es hingegen in Asien und Lateinamerika gegeben.

Rund 3,1 Milliarden Menschen konnten sich dem Bericht zufolge keine gesunde Ernährung leisten. 193 Millionen Kinder unter fünf Jahren waren 2022 unterernährt, 37 Millionen waren übergewichtig.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper