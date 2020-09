Ein Friedensabschluss, der die Spannungen erhöht

Dass Bahrains König Hamad bin Isa al-Khalifa jetzt Frieden mit Israel geschlossen hat, ist keine Überraschung. Nachdem die Vereinigten Arabischen Emirate vor fünf Wochen ihre Beziehungen mit Jerusalem normalisierten, musste der bahrainische König nur noch auf die Zustimmung aus Saudi-Arabien warten, ehe Donald Trump "einen weiteren historischen Durchbruch" verkünden konnte. Für den US-Präsidenten sei der Frieden zwischen Bahrain und Israel ein diplomatischer Erfolg, der es ihm ermögliche, von "seinem gescheiterten Deal des Jahrhunderts abzulenken: einem Frieden zwischen Israelis und Palästinensern", kommentierte die Korrespondentin der BBC, Barbara Plett-Usher, die Normalisierung zwischen Manama und Jerusalem.

Doch von Frieden im Nahen Osten kann in Wirklichkeit keine Rede sein. Nach den USA, die mit ihrer in Manama stationierten fünften Flotte den Revolutionsgarden Teherans im Persischen Golf Paroli bietet, bekommt Bahrain mit Israel zwar einen weiteren potenten Verbündeten. Gleichzeitig setzt sich das kleine Inselkönigreich aber der Gefahr aus, im Falle von kriegerischen Auseinandersetzungen als Frontstaat in Mitleidenschaft gezogen zu werden.

Auch die bahrainische Opposition könnte den Friedenschluss mit Israel als Aufruf verstehen, ihre Aktivitäten gegen das totalitäre Regime in Manama zu verstärken. Darauf deuten zumindest die wütenden Reaktionen der oppositionellen Wifak-Bewegung hin. Die im Untergrund agierende Bewegung sprach König Khalifa "die Legitimität" ab. Die Vereinbarung sei "ein totaler Verrat am Islam und Arabismus". Das Regime von König Khalifa werde damit "zu einer Bedrohung der Völker" in der Region. Nicht unerwartet bezeichnete das iranische Aussenministerium den vierten Separatfrieden zwischen Israel und einem arabischen Land – nach Ägypten, Jordanien und den Emiraten – als eine "beschämende und niederträchtige Entscheidung, welche als Schandtat in die Geschichte eingehen" werde. Ins gleiche Horn stieß auch die Türkei. Durch den Frieden mit Bahrain werde Israel ermutigt, die Besetzung palästinensischer Gebiete zu verewigen. Tatsächlich ist es noch unklar, ob Israel als Gegenleistung für den Frieden mit Bahrain und den Emiraten auf eine Annektierung des Westjordanlandes verzichtet, wie es die arabischen Vertragspartner behaupten, oder einen solchen Schritt nur vorübergehend aussetzen, wie dies Israels Premier Netanjahu ankündigte. Mit Spannung warten Beobachter daher auf den genauen Wortlaut des Friedensabkommens, das morgen unterzeichnet werden soll. (Wrase)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.