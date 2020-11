Die Oppositionskandidatin Maia Sandu wird nach einem Erdrutschsieg die erste Präsidentin Moldawiens. Nun muss sie das kaum reformwillige Parlament umkrempeln. Alle Bürger der Republik Moldawien hätten die Chance auf ein würdiges Leben erhalten, erklärte die Wahlsiegerin gestern. "Wir errichten ein Moldawien, in dem sich alle ethnischen Gruppen in Sicherheit fühlen. Wir errichten ein Moldawien, in dem kompetente Leute die wichtigsten Ämter besetzen." Der erste Auftritt Maia Sandus nach ihrem