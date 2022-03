"Ein Dritter Weltkrieg kann nur ein atomarer sein"

Obwohl sich Vertreter der Ukraine und Russlands gestern Abend erneut zu Verhandlungen getroffen haben, gingen die Kämpfe im Land unvermindert weiter. Zugleich wurde die Rhetorik zwischen Russland und dem Westen schärfer. Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf dem Westen "nukleare Panikmache" vor. Sein "Vize" Sergej Rjabkow sprach von einer "beispiellosen Attacke des Westens gegen Russland". Deutschlands Außenministerin Annalena Baerbock wiederum verlangte Untersuchungen zu "gravierendsten" Menschenrechtsverletzungen Russlands beim Krieg in der Ukraine.

Lawrow sagte in einem vom Staatsfernsehen übertragenen Gespräch mit russischen und internationalen Medien: "Alle wissen, dass ein Dritter Weltkrieg nur ein nuklearer sein kann." Diese Frage stelle sich aber nur in den Köpfen westlicher Politiker und nicht in denen der Russen. Aber: "Wenn (der Westen) anfängt, einen echten Krieg gegen uns zu entfesseln, sollten diejenigen, die solche Pläne aushecken, darüber nachdenken, und sie denken meiner Ansicht darüber nach." Präsident Wladimir Putin hatte angeordnet, die Abschreckungswaffen der Atommacht in erhöhte Alarmbereitschaft zu versetzen. Dazu gehören auch Atomwaffen.

Lawrow betonte nun: "Wir haben eine Militärdoktrin, die die Parameter und Bedingungen für den Einsatz von Atomwaffen beschreibt." Eine "Eskalation um der Deeskalation willen" werde es nicht geben, sagte er. "Aber das Gespräch über einen Atomkrieg ist jetzt im Gange." Das liege allein am Westen.

Wann beginnt der russische Sturm auf die ukrainische Hauptstadt Kiew? Die Verteidiger bereiten sich jedenfalls auf den Angriff vor. Bild: AFP/ARIS MESSINIS

Humanitäre Korridore vereinbart

Die ukrainischen und russischen Verhandler verständigten sich gestern auf die Schaffung humanitärer Korridore, um Zivilisten aus umkämpften Gebieten herausholen zu können. Zudem wurde eine dritte Gesprächsrunde zwischen den beiden Delegationen vereinbart.

Die russische Armee setzte gestern den Beschuss ukrainischer Städte fort. Laut Präsident Wolodymyr Selenskyj hielten die Verteidigungslinien. Allerdings gab es Berichte über die Einnahme der Hafenstadt Cherson durch die russische Armee, deren Vormarsch auf Kiew hingegen nur langsam vorankommt.

Hartnäckiger Widerstand

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bezeichnete die Lage als "schwierig, aber unter Kontrolle". Der dutzende Kilometer lange russische Militärkonvoi, der sich auf Kiew zubewegt, sei noch mehr als 30 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt, schrieb das britische Verteidigungsministerium in einem Geheimdienstbericht. Er soll durch hartnäckigen ukrainischen Widerstand, Pannen und Staus aufgehalten werden.

Russlands Außenminister Sergej Lawrow Bild: AFP/Russian Foreign Ministry

Der Bürgermeister der Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer warnte gestern vor einer Belagerung "wie in Leningrad" durch russische Truppen. "Sie versuchen, eine Blockade zu errichten, genau wie in Leningrad", sagte Wadym Boitschenko. Russische Soldaten versuchten, Mariupol von Strom, Wasser und Lebensmitteln abzuschneiden.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace befürchtet demnächst den Einsatz umstrittener Waffen durch Russland. Wie weit Putin gehen werde und welche Waffen er zulasse, um sein Ziel zu erreichen, sei unklar, sagte Wallace in Estland. Es kursieren Videos, die zeigen sollen, dass russische Streitkräfte schon thermobarische Waffensysteme einsetzen.

Experten konnten dies jedoch nicht mit Gewissheit bestätigen. Definitiv identifiziert werden konnte auf Bildern dagegen der Tos-1-Raketenwerfer, der thermobarische Raketen verschießen kann. Thermobarische Gefechtsköpfe sind in ihrer Wirkung mit Aerosolbomben vergleichbar, die eine besonders zerstörerische Kombination aus Hitze- und Druckwelle verursachen.

Lukoil ruft zu Kriegsende auf

Russlands zweitgrößter Ölproduzent Lukoil forderte gestern die schnellstmögliche Beendigung des Krieges in der Ukraine. Im Aufsichtsrat des Ölriesen sitzt auch Ex-VP-Bundeskanzler Wolfgang Schüssel.