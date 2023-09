Ein "da capo" für Ursula von der Leyen, die Dirigentin Europas

Kein Zweifel: Die EU-Kommissionspräsidentin will weitermachen.

Es war vielleicht nicht Ursula von der Leyens beste Rede, die sie diese Woche im EU-Parlament gehalten hat. Aber sie war bemerkenswert. Denn da sprach eine Kommissionspräsidentin, die es noch einmal wissen will. Zwar hält sie sich nach wie vor bedeckt, was ihre Ambitionen auf eine zweite Amtszeit betrifft. Wer ihrer Rede zur Lage der Union folgte, konnte aber kaum zweifeln, dass die Deutsche nach der EU-Wahl im kommenden Juni weitermachen will.