Eigenlob statt Klimaschutz: Trump feierte in Davos das "Modell Amerika"

Die meisten Jobs, das sauberste Wasser: US-Präsident Donald Trump betonte in seiner Rede zum Auftakt des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, für wie erfolgreich er seine eigene Regierung hält. Erst zum Ende seines Auftritts sprach er kurz über das Thema Klima.

"Amerika wächst und gedeiht, und ja: Amerika gewinnt wieder wie niemals zuvor", lobte Trump die wirtschaftliche Entwicklung der USA in seiner Amtszeit in den höchsten Tönen.

Im Vergleich zu der Vorgängerregierung mit geringem Wachstum und stagnierenden oder fallenden Löhnen sei die Entwicklung nun "spektakulär". Für die Zukunft prognostizierte Trump "gewaltige" Chancen für die US-Wirtschaft. Andere Länder rief Trump dazu auf, sich ein Beispiel an den USA zu nehmen. Das "amerikanische Modell" werde die größten Gewinne im 21. Jahrhundert erzeugen.

Geht es nach dem US-Präsidenten, seien auch die Beziehungen zu China "niemals besser" gewesen. Die Verhandlungen mit China über die zweite Phase des Handelsabkommens würden schon sehr bald beginnen. Präsident Xi Jinping trete für die Interessen Chinas ein, er, Trump, für jene der USA. "Ansonsten lieben wir uns."

Thunberg und Trump bei Weltwirtschaftsforum Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg eröffnet Dienstagvormittag das 50. Weltwirtschaftsforum in Davost.

Klima nur eine Randnotiz

Das Thema Klima war lediglich eine Randnotiz in seiner Rede. Die USA würden sich an der Initiative des Weltwirtschaftsforums zur Pflanzung von weltweit einer Billion Bäumen beteiligen, versprach Trump. Zugleich warnte er jedoch vor Pessimismus. Angst und Zweifel seien nicht gut, man sollte optimistischer nach vorne schauen. "Wir müssen die ewigen Propheten des Untergangs und ihre Vorhersagen der Apokalypse zurückweisen", sagte Trump, ohne das Wort Klimawandel in den Mund zu nehmen. Diejenigen, die vor der Erderwärmung und anderen Umweltkatastrophen warnten, bezeichnete er als "Erben der dummen Wahrsager von gestern". Hochrangige Politiker und Wirtschaftsvertreter zeigten sich enttäuscht von Trumps Rede. Doch dieser wollte das Wirtschaftsforum ohnehin nur dazu nützen, um "die wichtigsten Menschen der Welt zu treffen". Unter anderem war ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem irakischen Präsidenten Barham Salih geplant. Wegen des Impeachment-Verfahrens reiste Trump rasch wieder ab.

Insgesamt werden in Davos bis Freitag knapp 3000 Teilnehmer und 53 Staats- und Regierungschefs erwartet. Bundeskanzler Sebastian Kurz ist am Donnerstag und Freitag in der Schweiz.