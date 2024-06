Ehrenoberhaupt der christlichen Kirchen? Vatikan will "Papstprimat" neu definieren

Papst Franziskus bei der Audienz am Petersplatz am Mittwoch

Der Vatikan hat am Donnerstag Vorschläge für ein neues Verständnis und eine andere Ausübung des Papstamtes gemacht, die helfen sollen, dass der Papst künftig von anderen christlichen Kirchen als "Ehrenoberhaupt" akzeptiert werden könnte.

Bei diesem Punkt geht es vor allem um eine neue Auffassung des "Papstprimats". Das soll "zur Wiederherstellung der Einheit der Christen beitragen" soll. Mit "Papstprimat" wird die besondere Stellung des Bischofs von Rom bezeichnet.

Seit dem dritten Jahrhundert beansprucht der Bischof von Rom für sich den Vorrang unter den Bischöfen und Patriarchen. Abgeleitet wurde das von der Stellung Roms als Hauptstadt des Römischen Reiches und der Grabstätte des Apostels Petrus.

Seit dem Konzil von Chalcedon (451) konkurrierten Rom und Konstantinopel aber um den Ehrenvorsitz. Der römische Anspruch auf Vormachtstellung trug letztlich zur Kirchenspaltung von 1054 bei, nach der sich die Kirchen in West und Ost getrennt voneinander entwickelt haben.

Seit westliche Kreuzritter 1204 mit päpstlicher Rückendeckung Konstantinopel plünderten, verweigerten die Ostkirchen endgültig die Anerkennung des Papstprimats.

Die nun vorgeschlagenen Änderungen, die den Papstprimat etwas abschwächen, könnten, so hofft der Vatikan, "zur Wiederherstellung der Einheit der Christen beitragen".

Bis zu einer Umsetzung der Vorschläge ist der Weg aber sehr weit. Einige davon, die beispielsweise seine eigene Machtfülle betreffen, könnte der Papst durch Kirchengesetze in Kraft setzen. Andere bedürften vermutlich der Zustimmung eines Dritten Vatikanischen Konzils. Die Anerkennung des Papstes als "Ehrenoberhaupt" wäre wohl nur über eine neuartige "Ökumenische Synode" zu erreichen. An ihr würden, ähnlich wie im ersten Jahrtausend, auch Delegierte anderer Kirchen mit Stimmrecht teilnehmen.

Als ersten Schritt kündigte Kurienkardinal Kurt Koch am Donnerstag an, die Vorschläge den anderen Kirchen zur Bewertung zuzusenden. Man hoffe auf positive weiterführende Gespräche.

Positive Reaktionen aus Armenien und England

Der bei der Präsentation zugeschaltete Erzbischof Khajag Barsamian der Armenischen Apostolischen Kirche sagte, das Dokument werde von jetzt an ein Referenzpunkt für die Gespräche zwischen den Kirchen sein. Barsamian betonte, dass es in den ersten Jahrhunderten eine kirchliche Gemeinschaft ohne gemeinsames Kirchenrecht und gemeinsame Struktur gegeben habe, Pluralität sei damals akzeptiert worden. Er hoffe, dass diese Praxis der ersten Jahrhunderte auch in Zukunft wieder gelten werde.

Für die anglikanische Kirche von England begrüßte Erzbischof Ian Ernest bei dem Medientermin das Dokument als einen "großen Erfolg". Der persönliche Repräsentant des Erzbischofs von Canterbury in Rom sagte, das Papier eröffne neue Perspektiven für die Beziehungen unter den Kirchen mit Blick auf das viel diskutierte Thema des Papstprimats.

