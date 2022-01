Dutzende Tote und hunderte Verletzte bei heftigen Unruhen in Kasachstan

In der kasachischen Großstadt Almaty wurde scharf geschossen. Videos zeigen, wie Uniformierte unter dem Geknatter automatischer Waffen im Zentrum vorrücken. Und der Telegramkanal "Kyragram" lieferte Aufnahmen von etwa 20 Leichen, die unter weißen Tüchern und in schwarzen Säcken in einem Korridor liegen. Nach Angaben der Behörden kamen bei den heftigen Protesten Dutzende Zivilisten ums Leben, aber auch 13 Ordnungshüter.

Die Nacht auf Donnerstag schien in Almaty eine Nacht der langen Messer gewesen zu sein. Auch in anderen Landesteilen kämpften Regimegegner gegen Sicherheitskräfte, laut Staats-TV landeten mehr als 400 Menschen im Krankenhaus, 62 davon auf Intensivstationen. Die Zahl der Toten ist ungewiss.

Unterdessen haben die Sicherheitskräfte offenbar die Initiative wieder zurückgewonnen. Sie nahmen gestern laut dem Internetportal "Vlast" allein in Almaty – mit 1,9 Millionen Bewohnern die größte Stadt in der früheren Sowjetrepublik – etwa 2000 Menschen fest. Zudem brachten sie das ausgebrannte Rathaus und den Flughafen wieder unter ihre Kontrolle.

Russische Truppen gelandet

Dort landete bereits die erste Maschine mit russischen Fallschirmjägern. Sie gehören zu der "Friedenstruppe", die die von Russland geführte "Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit" (OVKS) nach Kasachstan in Bewegung gesetzt hat. Dennoch gingen in Almaty gestern erneut hunderte Menschen auf die Straße, am Abend wurde geschossen.

"Die nächsten zwei Tage werden entscheiden, ob Kasachstan wie das benachbarte Kirgistan in ein Konglomerat sich bekriegender Regional-Clans zerfällt", sagte der russische Politologe Juri Solosubow den OÖN. "Oder ob die Proteste wie in Belarus so brutal unterdrückt werden, dass das Land danach international isoliert ist." Kasachstan, führender Öl- und Uranexporteur, der mit westlichen Investoren kooperiere, müsse beide Szenarien vermeiden.

Zwischenzeitlich schien es, als kollabiere vor allem im Süden und Westen des 18,7-Millionen-Einwohner-Landes die Staatsmacht so kläglich wie das Denkmal des Altpräsidenten Nursultan Nasarbajew, das Aufständische in der Stadt Taldykorgan vom Sockel zerrten. In mehreren Städten stürmten die Einwohner Polizeiwachen und Waffengeschäfte.

In Almaty eroberten am Mittwoch nur 100 zum Teil mit Knüppeln bewaffnete Protestierende den Flughafen. "30 trainierte Sicherheitsleute hätten ausgereicht, um sie aufzuhalten", sagt ein Augenzeuge. "Aber die gesamte Staatsgewalt war verschwunden."

Disziplinierte Angreifer

Die Angreifer hätten Disziplin gezeigt, zunächst keine Duty-Free-Läden geplündert. Und ein Großteil wären Männer jüngeren und mittleren Alters. "Das ist eine Corona-Revolution. Die Pandemie hat viele Familienväter an den Rand des Ruins gedrängt. Sie fahren Taxi, um ihre Kredite bezahlen zu können, und da verdoppelt der Staat die Preise für das Flüssiggas, mit dem sie ihre Autos betanken."

Laut dem Politologen Solosubow litten vor allem kleine und mittlere Betriebe unter Lockdowns, aber auch unter der Kommerzialisierung mancher Staatsorgane. Diese agierten inzwischen wie Aktiengesellschaften und hätten deshalb den Gaspreis in die Höhe getrieben.

Während das kasachische Durchschnittseinkommen seit 2013 von 890 auf 580 Dollar gesunken ist, sollen die Schwiegersöhne Nasarbajews jährlich etwa 850 Millionen Dollar Schmiergeld bei Gas- und Ölexporten kassieren. Mit Stangen bewaffnete Aufständische diktierten in Almaty russischen Reportern ihre Hauptforderungen: Wechsel der Staatsmacht und totale Kreditamnestie.

Gaspreise wieder gesenkt

Staatschef Kassym-Schomart Tokajew entließ am Mittwoch die Regierung, die Flüssiggaspreise wurden wieder gesenkt, die Preise für Benzin und die Wohnnebenkosten eingefroren. Tokajew versprach auch politische Reformen. Und vor allem übernahm er den Vorsitz im Nationalen Sicherheitsrat, den eigentlich sein 81-jähriger Vorgänger Nasarbajew lebenslang innehat. Schon wird spekuliert, ob der greise "Führer der Nation" im Koma liegt oder gar tot ist.

Tokajew wirkt wie der zwischenzeitliche Sieger, ist aber laut manchen Experten auch hilflos. Im Hilferuf an die OVKS nannte er die Proteste einen "Akt äußerer Aggression". Im Ausland ausgebildete Terroristen gefährdeten die Souveränität. Wie stark das OVKS-Kontingent ist, ist unklar. Politologe Solosubow sprach von 1800 Mann: einige hundert Belarussen, Kirgisen, Tadschiken und Armenier, zum Großteil aber Russen.

Schwäche der Staatsmacht

"Alle verstehen, dass die OVKS vor allem Russland ist", sagte der kasachische Politikwissenschafter Dosym Satpajew. "Mit seiner Bitte hat Tokajew nicht nur die ganze Schwäche der kasachischen Staatsmacht gezeigt, er wird auch noch zum Schuldner Russlands." Tokajew habe den ersten Schritt zum Verlust der staatlichen Souveränität Kasachstans getan.

Der russische Rubel verlor an Wert. (APA) Bild: APA/EPA/MAXIM SHIPENKOV

Unruhen setzen dem russischen Rubel ordentlich zu

Die Ausschreitungen im benachbarten Kasachstan lasten schwer auf der russischen Börse. Investoren zogen sich gestern unter anderem aus dem Rubel zurück. Im Gegenzug stieg der US-Dollar um 0,7 Prozent auf ein Neunmonatshoch von 77,35 Rubel. Der Euro gewann ähnlich stark und war gestern zeitweise mit 87,50 Rubel so teuer wie zuletzt vor vier Monaten. Der Moskauer Aktienindex rutschte um bis zu 2,5 Prozent ab.

Rohstoffreiches Land

19 Millionen Einwohner: Kasachstan verfügt über große Mengen an Erdöl, Erdgas und Metallen und ist die größte Volkswirtschaft unter den fünf Ex-Sowjetrepubliken in Zentralasien. Auch nach der Fläche ist Kasachstan die größte von ihnen. Das Land ist 2,7 Millionen Quadratkilometer groß und hat knapp 19 Millionen Einwohner.

Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurde Kasachstan 1991 unabhängig. Staatschef war bis 2019 der heute 81-jährige Nursultan Nasarbajew, der das Land mit harter Hand regierte. Er übergab die Macht an den von ihm ausgewählten heutigen Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew.