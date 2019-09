Dutzende Razzien gegen Opposition in Russland

Wenige Tage nach den Regional- und Kommunalwahlen in Russland, bei der die Opposition Achtungserfolge erzielen konnte, hat die Polizei Dutzende Büros von Mitarbeitern des Regimekritikers Alexej Nawalny durchsucht.

Auch die Privatwohnungen einiger Unterstützer seien durchsucht worden. Es seien quer durch das Land in 39 Städten mehr als 150 Adressen betroffen, teilte Nawalny-Vertrauter Leonid Wolkow mit. Der Regimekritiker warf den Behörden "Hysterie" vor und führte die Durchsuchungen auf Verluste des Kremls bei den Wahlen in Moskau am Sonntag zurück. Nawalny sprach zugleich vom "größten Polizeieinsatz in der Geschichte des modernen Russlands". Und Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch betonte: "Wir haben noch nie so einen heftigen Schlag erlebt."

"Angebliche Geldwäsche"

Als offiziellen Grund für die Polizeiaktion seien Ermittlungen gegen den so genannten "Fonds zur Bekämpfung von Korruption wegen angeblicher Geldwäsche" genannt worden, hieß es. Laut den Behörden soll es dabei um eine Summe von einer Milliarde Rubel (13,7 Millionen Euro) gehen. Nawalny nannte die Vorwürfe "absurd".

