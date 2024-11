Kemi Badenoch: In London geboren, in Nigeria aufgewachsen

Sie ist die erste Frau mit schwarzafrikanischen Wurzeln an der Spitze der britischen Konservativen: Kemi Badenoch (44), die in Nigeria aufgewachsen ist, hat sich in einer Wahl unter allen Mitgliedern mit 57 Prozent gegen Mitbewerber Robert Jenrick durchgesetzt.