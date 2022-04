Duda: "Dies ist kein Krieg, dies ist Terrorismus durch Russland"

Polens Präsident Andrzej Duda hat den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine als "Terrorismus" verurteilt. "Dies ist kein Krieg, dies ist Terrorismus", sagte Duda bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Kiew. "Wenn jemand Flugzeuge und Soldaten schickt, um Wohngebiete zu bombardieren und Zivilisten zu töten, ist das nicht Krieg. Es ist Grausamkeit, Banditentum, Terrorismus."

Duda war am Mittwoch mit seinen baltischen Kollegen, dem estnischen Präsidenten Alar Karis, dem lettischen Staatschef Egils Levits und dem litauischen Präsidenten Gitanas Nauseda in der Ukraine. Nach einem Besuch in der schwer vom Krieg gezeichneten Stadt Borodjanka äußerte sich Nauseda erschüttert. "Es ist schwer zu glauben, dass solche Kriegsgräuel im Europa des 21. Jahrhunderts verübt werden können, aber das ist die Realität." Zurück in Polen sagte Duda: "Die Eindrücke aus dem von Luftangriffen und Raketen zerstörten Ort werde ich nie vergessen."

Während die ukrainischen Streitkräfte gestern von der erfolgreichen Abwehr von acht russischen Angriffen in den östlichen Regionen von Donezk und Luhansk berichteten, verkündete das russische Verteidigungsministerium, "die volle Kontrolle über den Hafen von Mariupol erlangt" zu haben. Zudem habe man die ukrainischen Truppen eingekesselt und "der Möglichkeit zur Flucht beraubt".

Mariupols Bürgermeister Wadym Boitschenko wies die russische Angaben zurück. "Ich betrachte es als eine Falschmeldung", sagte Boitschenko im ARD-"Morgenmagazin". "Wir sind fest überzeugt: Mariupol war, ist und bleibt eine ukrainische Stadt. Unsere Verteidiger verteidigen die Stadt schon seit über 50 Tagen."

Humanitäre Lage katastrophal

Mariupol wird seit den ersten Tagen nach dem russischen Einmarsch am 24. Februar belagert. Inzwischen ist die einst über 400.000 Einwohner zählende Stadt weitgehend zerstört. Die humanitäre Lage ist katastrophal.

Zur Evakuierung von Städten im Osten des Landes sollten gestern neun Fluchtkorridore geöffnet werden. Eine dieser Routen sollte aus Mariupol führen. Weitere seien u. a. für die Städte Berdjansk, Tokmak und Enerhodar vorgesehen. Die Korridore sollten öffnen, sofern die russischen Truppen ihren Beschuss einstellen würden, sagte die stv. Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk.

Explosion auf Flaggschiff

Das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte ist nach einer Explosion schwer beschädigt – laut dem ukrainischen Präsidentenberater Olexij Arestowytsch ist der Raketenkreuzer "Moskwa" sogar gesunken. Das russische Verteidigungsministerium hatte zuvor erklärt, ein Feuer habe die Explosion von Munition an Bord verursacht. Der Gouverneur der Region Odessa behauptete dagegen, das Schiff sei von zwei ukrainischen Raketen getroffen worden.

"Wo ist die ‚Moskwa‘? Sie ist gesunken", schrieb Arestowytsch am Donnerstag auf Twitter und bei Telegram. Bestätigungen für diese Behauptung lagen aber zunächst nicht vor. Das ukrainische Fernsehen griff Arestowytschs Tweet trotzdem auf. Moskau dementierte postwendend: Das Feuer ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums eingedämmt, das Kriegsschiff werde nun zum Hafen zurückgeschleppt.

"Minen und ausgebrannte Panzer auf den Feldern"

"Was die Ernährungssicherheit angeht, ist dieser Krieg die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg", sagt die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der UNO (FAO). In einem Gespräch mit dem Verein "Land schafft Leben" bestätigt die Ex-Landwirtschaftsministerin und nunmehrige Sonderbeauftragte des ukrainischen Außenministeriums, Olga Trofimtseva, diese Dramatik.

Derzeit würden die wichtigsten Kulturen angebaut. Allerdings sei das nicht einmal dort überall möglich, wo die Gebiete von der ukrainischen Armee wieder befreit worden sind. „Auf den Feldern befinden sich Minen, Schrott, ausgebrannte Panzer.“ Dazu fehlten Kleinbetrieben Saatgut und Diesel. Heuer würden daher nur 50 bis 70 Prozent der üblichen Produktion erreicht.