Drohnenangriffe auf Moskau

In der Nacht auf Dienstag war es wieder so weit: In Moskau wurde im Hochhausviertel Moskwa City ein Wolkenkratzer von einer Drohne getroffen – dasselbe Gebäude, das bereits am Sonntag Angriffsziel gewesen war. Laut Angaben des Bürgermeisters der russischen Hauptstadt, Sergej Sobjanin, sei lediglich die Fassadenverglasung im 21. Stock zerstört worden, Verletzte gebe es nicht. In dem Gebäude befindet sich auch der Sitz des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung.

Rund 1500 Kilometer südlich von Moskau, mitten auf dem Schwarzen Meer, sind ebenfalls Drohnen aktiv. Unbemannte Sprengboote sollen gestern zwei russische Korvetten ins Visier genommen haben, hieß es.

Obwohl Kiew jegliche Verantwortung dementiert, sprach der Kreml von einem "Terroranschlag des Kiewer Regimes". Auch Experten vermuten hinten den Angriffen zwei Ziele: Einerseits soll nun auch in Russland der Krieg spürbar werden. Andererseits soll mit dem Beschuss der Schwarzmeerflotte das russische Militär geschwächt werden. Die russischen Schiffe feuern immer wieder Marschflugkörper auf ukrainische Ziele.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper