Drohende Eiszeit USA-Russland

Der russische Botschafter Anatoli Antonow wird die Kirschblüte in der amerikanischen Hauptstadt Washington in diesem Frühjahr wohl verpassen. Stattdessen muss er zurück ins kalte Moskau reisen, um dort die drohende Eiszeit in den Beziehungen zu den USA zu beraten. Der Befehl zur Rückreise kam von ganz oben aus dem Kreml, nachdem US-Präsident Joe Biden in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC den russischen Staatschef Wladimir Putin ziemlich unverhohlen als "Mörder" bezeichnet hatte.

Danach gefragt, ob er den Kremlchef für einen "Killer" halte, antwortete Biden knapp: "Das tue ich." Das Weiße Haus und das US-Außenministerium hatten nach Amtsantritt Bidens wiederholt den Giftanschlag auf den Kreml-kritiker Alexej Nawalny und dessen anschließende Verurteilung nach einem Schauprozess scharf verurteilt. Biden sagte außerdem, Putin habe "keine Seele".

"Das ist kein Witz"

Diese Äußerungen verärgerten den Kreml so sehr, dass die Regierung zum ersten Mal seit 20 Jahren einen russischen Botschafter unter Protest aus Washington zu Konsultationen zurückrief. Putin selbst reagierte mit gewohntem Zynismus auf die Vorwürfe Bidens. "Ich wünsche ihm gute Gesundheit", erklärte er und fügte hinzu, dies meine er ohne Ironie. "Das ist kein Witz."

Russische Troll-Farmen haben nach Erkenntnissen der amerikanischen Geheimdienste im zurückliegenden Wahlkampf falsche Informationen über Bidens Gesundheitszustand verbreitet. Dies war laut einem diese Woche öffentlich gemachten Bericht der US-Geheimdienste Teil der erneuten Einmischungsversuche Moskaus in die Präsidentschaftswahlen.

Die neue Nationale Geheimdienstdirektorin, Avril Haines, hatte am Dienstag ein zehnseitiges Dokument veröffentlicht, das darlegt, wie Putin und seine Agenten versuchten, Biden zu diskreditieren, um Donald Trump zu einer zweiten Amtszeit zu verhelfen.

Härtere Gangart erwartet

Biden kündigte in dem Interview an, Russland werde für die erneute Einmischung "einen Preis bezahlen". Analysten erwarten daher eine insgesamt härtere Gangart der neuen US-Regierung, aber keine Rückkehr des Kalten Krieges. Biden hatte bereits angedeutet, bei der Rüstungskontrolle, im Iran und in anderen Bereichen, die im nationalen Interesse der USA liegen, die Zusammenarbeit mit Russland zu suchen.

Ungemütlich dürfte es auch für die Deutschen werden, die im Umgang mit Putin auch wirtschaftliche Interessen verfolgen. Präsident Biden und der Kongress halten den Druck aufrecht, das "Nord Stream 2"-Projekt auf den letzten Metern aufzugeben. Das hatte auch Donald Trump verlangt, aber aus anderen Gründen. Dieser wollte amerikanisches Gas verkaufen, während Joe Biden strategische Ziele in der Ukraine und Polen verfolgt.

Artikel von Thomas Spang