Dringend gesucht: Ministerpräsident für den Libanon

Bis Mittwoch machte vor allem der Name eines aussichtsreichen Kandidaten die Runde: Saad al-Hariri. Nach seinen Amtsniederlegungen 2011 und 2017 bestand die Chance, dass er erneut an die Regierungsspitze zurückkehren könnte.

Man könnte meinen, die Schallplatte der Geschichte im Libanon habe einen Sprung. Eine Wiederernennung Hariris zum Ministerpräsidenten - derzeit ist er geschäftsführend im Amt - ist inzwischen zwar vom Tisch. Am Mittwoch erklärte er, nicht mehr für den Posten zur Verfügung zu stehen. Unter anderem fehlte ihm der Rückhalt der zwei großen christlichen Blöcke im Parlament. Aber die Suche nach einem Nachfolger geht nun in die nächste Etappe, Ausgang ungewiss.

Proteste im ganzen Land

Seit zwei Monaten fordern die Menschen bei Protesten in Beirut und anderen Teilen des Landes, dass die führende Politik-Riege abgelöst wird. Die Demonstrationen haben das Land in seine schwerste politische Krise seit Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1990 abdriften lassen. Nun soll eine unabhängige Expertenregierung die marode Wirtschaft angesichts steigender Preise, schwindender Jobs und ausufernder Korruption aufpäppeln, so die Hoffnung.

Das Problem ist nur: Mit seinen 18 religiösen Gruppen gleicht das gut sechs Millionen Einwohner zählende Land einem konfessionellen Flickenteppich. All diese Gruppen sind im Parlament vertreten und haben bei der Regierungsbildung üblicherweise ein Wort mitzureden. "Das sektiererische politische System ist Kern des Problems", sagt Analyst Amin Amourijeh der Deutschen Presse-Agentur. Verzögerungen und ein langer Weg zum Konsens gehörten dabei zum Tagesgeschäft. Und die geforderte Technokraten-Regierung lehnen die mächtige Schiiten und ihre Hisbollah-Miliz ab.

Gleichzeitig werden die wichtigsten Ämter nach einem Proporzsystem unter den drei größten Glaubensgemeinschaften aufgeteilt. Präsident des Libanon muss dabei ein Christ, der Parlamentsvorsitzende Schiit und der Ministerpräsident stets ein Sunnit sein. Der nun gesuchte Kandidat braucht also nicht nur den Rückhalt Hariris und den der parlamentarischen Blöcke, sondern muss auch dem richtigen Zweig des Islam angehören. Aus dem Hintergrund mischt bei der Personalie außerdem das sunnitische Saudi-Arabien mit, das mit dem schiitischen Iran um Einfluss in dem Mittelmeerland ringt.

Bei dieser Ausgangslage sei möglich, dass der Libanon weiterhin ohne Ministerpräsident bleibt und das Vakuum anhält - vielleicht sogar ein Jahr oder länger, meint Experte Jon Alterman vom Center for Strategic and International Studies. "Die unsichere Lage kann teilweise funktionieren, weil der Libanon so dezentral organisiert ist und die verschiedenen Gemeinden und konfessionellen Gruppen die meisten ihrer Angelegenheiten selbst regeln können". Am Donnerstag geht das Land in seine achte Woche ohne Regierungschef.

Zwei Monate lang demonstrierten die Libanesen weitgehend friedlich. Aber die Stimmung kann kippen. In Beirut flogen laut Augenzeugen in vergangenen Tagen Steine, Flaschen und Feuerwerkskörper, der Rauch von Tränengas lag in der Luft. Die Veranstalter sehen "Eindringlinge" der schiitischen Hisbollah und der Amal-Bewegung hinter der Gewalt. Teile von Beiruts Innenstadt glichen einer Kampfzone, mehrere Autos brannten aus. Bis Mittwoch hatte sich die Situation wieder entspannt.

Von der Gewalt im Irak, wo bei Protesten mehr als 470 Menschen getötet und 27.000 verletzt wurden, ist das Land weit entfernt. Aber auch im Libanon werde die Lage "zunehmend komplex und gefährlich", schrieb der UN-Sonderkoordinator für den Libanon, Ján Kubiš. Provokationen könnten konfessionelle Konflikte entfesseln. Die politische Führung, die unter wachsendem Zeitdruck einen Regierungschef sucht, fragte Kubiš: "Ist es das, was Ihr wollt?"