Dreiertreffen in Peking auf der Suche nach einem Frieden in der Ukraine

Emmanuel Macron, Xi Jinping und Ursula von der Leyen in Peking

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen besuchten am Donnerstag Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping in Peking. Der heikle Besuch war mit großen Erwartungen aufgeladen. Xi sieht im autoritären Russland einen Verbündeten, will sich aber gleichzeitig als Vermittler zeigen, um Wladimir Putins Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden.