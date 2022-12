Drei Tage Staatstrauer in Brasilien nach Tod von Pelé

Fußball-Fans trauern vor dem Spital in Sao Paulo, in dem Pelé am Donnerstag den Kampf gegen den Krebs verloren hat.

"Wir trauern um einen Mann, der durch den Fußball den Namen Brasiliens in die Welt getragen hat. Er verwandelte Fußball in Kunst und Freude", hatte der rechte Staatschef zuvor auf Twitter geschrieben.

"Möge Gott seine Familie trösten und ihn in seiner unendlichen Barmherzigkeit aufnehmen", so Bolsonaro. Der rechtspopulistische Politiker scheidet am Sonntag aus dem Amt, dann übernimmt der Linkspolitiker Luiz Inácio Lula da Silva die Regierungsgeschäfte im größten Land Lateinamerikas.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Pelé war am Donnerstag im Alter von 82 Jahren im Krankenhaus Albert Einstein in São Paulo an Krebs gestorben. Edson Arantes do Nascimento, wie der Stürmer mit bürgerlichem Namen hieß, war im vergangenen Jahr ein Tumor am Dickdarm entfernt worden. Danach musste er immer wieder zur Chemotherapie, die Medienberichten zufolge zuletzt nicht mehr anschlug. Seine letzten Tage verbrachte Pelé im Kreise seiner Familie im Krankenhaus.

Der Brasilianer war schon zu Lebzeiten eine Legende. Der Weltverband FIFA kürte ihn - ebenso wie den Argentinier Diego Maradona - zu einem "Spieler des 20. Jahrhunderts". Pelé bestritt 92 Länderspiele und gewann mit Brasiliens Nationalmannschaft drei WM-Titel (1958, 1962, 1970).

Mehr zum Thema Fußball International Der große Pele verlor seinen letzten Kampf SAO PAULO. Trauer um Brasiliens Fußball-Legende, die 82-jährig einem Darmkrebsleiden erlag Der große Pele verlor seinen letzten Kampf

Mehr zum Thema Fußball International "Viel mehr als der größte Sportler aller Zeiten": Die Fußball-Welt trauert SAO PAULO. Die Reaktionen zum Tod von Brasilien Fußball-Legende Pelé in den Sozialen Medien: "Viel mehr als der größte Sportler aller Zeiten": Die Fußball-Welt trauert

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper