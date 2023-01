"Dramatische Zahlen": Corona-Welle bedroht nun chinesische Provinzen

Chinesische Touristen stellen sich am Pariser Flughafen Charles-de-Gaulle zur Überprüfung ihrer Impfnachweise an.

Durch China rauscht eine gewaltige Corona-Welle. Über den Umgang damit ist die EU uneins. Dazu die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie ist die Lage derzeit in China überhaupt?

In der massiven Infektionswelle nach dem abrupten Ende der strikten Null-Covid-Politik vor knapp einem Monat haben sich bereits mehrere Hundert Millionen Chinesen infiziert. In den Millionenmetropolen soll der Höhepunkt bereits erreicht worden sein. Ein genaues Bild der Lage im bevölkerungsreichsten Land der Erde gibt es jedoch nicht, weil die Behörden keine Zahlen mehr veröffentlichen. Große Sorgen herrschen aber nun in den chinesischen Provinzen. Denn mit der massiven Reisetätigkeit rund um das Neujahrsfest am 22. Jänner werden auch in ländlichen Gebieten "dramatische Fallzahlen" erwartet. Problematisch ist das, weil dort viele ältere Menschen leben und die medizinische Versorgung häufig unzureichend ist.

Ist kurzfristig mit vielen Reisenden aus China zu rechnen?

Nach fast drei Jahren völliger Abschottung öffnet sich das Land wieder in Richtung Ausland, der lange Zeit stark reduzierte Flugverkehr dürfte zunehmend wieder aufgenommen werden. Hatte es vor der Pandemie laut Experten rund 2500 bis 3000 internationale Flüge am Tag gegeben, war die Zahl zeitweise auf 100 bis 150 gefallen. Bis jedoch das Niveau von 2019 wieder erreicht wird, wird es noch länger dauern.

Könnte die chinesische Welle nach Europa überschwappen?

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC erwartet derzeit nicht, dass der Anstieg der Fallzahlen in China die epidemiologische Situation in der EU beeinflusst. Die in China zirkulierenden Varianten gebe es auch hier, deshalb stellten sie keine besondere Herausforderung für das Immunsystem der Bürger dar, heißt es. Außerdem hätten EU-Bürger im Schnitt eine vergleichsweise gute Immunität durch Ansteckungen und Impfungen.

Welche Varianten kursieren derzeit in China?

Richard Neher, Leiter der Forschungsgruppe Evolution von Viren und Bakterien am Biozentrum der Universität Basel, kommt in einem aktuellen Bericht zu Varianten zu dem Schluss, dass in China mit BF.7 und BA.5.2 zwei Varianten dominieren, die auch in Europa bereits vorkommen. Die anderen nachgewiesenen Varianten ähnelten solchen, die im Rest der Welt zirkulieren. Bisher seien keine stark abweichenden Mutationen bekannt.

Wie groß ist die Gefahr einer neuen, gefährlichen Variante aus China?

Die Situation in China – viele Infektionen in kurzer Zeit in einer Bevölkerung ohne viel Kontakt zu Omikron – sei für die Entwicklung einer Immunflucht-Variante "eher ungünstig", erklärt Neher. Zur Krankheitsschwere könne man keinen generellen Trend ausmachen. Auch die Virologin Isabella Eckerle hält es für nicht besonders wahrscheinlich, dass sich in China eine Variante entwickelt, die einem an das Virus angepassten Immunsystem entkommt. "Natürlich ist es möglich, dass eine neue, besorgniserregendere Variante entsteht, aber die könnte auch aus einem anderen Teil der Welt kommen, aus dem wir wenig Sequenzen erhalten."

Was sagen Fachleute zu Tests auf neue Varianten aus China?

Für den Experten Neher kann die Überwachung von Flugzeugabwasser oder anonymen Proben von Reisenden ein Baustein einer Strategie zur Variantenüberwachung sein. Er macht aber auch klar: "Das Aufhalten einer Variante hat noch nie funktioniert."

