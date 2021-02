Drach: Reemtsmas Entführer nach Überfällen in Haft

Die Staatsanwaltschaft Köln teilte allerdings nur mit, dass einem 60 Jahre alten Deutschen gemeinschaftlicher schwerer Raub in drei Fällen und ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen werde. Sie nannte in ihrer Mitteilung jedoch keinen Namen und bestätigte auch die Informationen mehrerer Medien zunächst nicht.

Drach und seine Komplizen hatten den Millionenerben Jan Philipp Reemtsma im Frühjahr 1996 vor seinem Haus in Hamburg-Blankenese überwältigt und entführt. Viereinhalb Wochen lang hielten sie ihn angekettet und in Todesangst in einem Verlies in der Nähe von Bremen fest. Gegen 15 Millionen Mark und 12,5 Millionen Schweizer Franken kam Reemtsma schließlich frei.