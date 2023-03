"Don't come back!": Protestwelle gegen Netanyahus Deutschland-Besuch

Ursprünglich wollte er erst am Freitag nach Tel Aviv zurückfliegen, doch der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu kürzt seinen Deutschland-Besuch ab. Noch am Donnerstag will er die Heimreise antreten. Zuvor stehen Treffen mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Programm.

In Israel wie in Deutschland hat der Besuch massive Kritik und Proteste ausgelöst. Netanyahu steht wegen der Gesetzespläne seines rechts-religiösen Kabinetts zum Umbau der Justiz und einer Verschärfung des Konflikts mit den Palästinensern derzeit erheblich unter Druck.

Der Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Meron Mendel, sagte, angesichts der Bestrebungen des israelischen Ministerpräsidenten, "gemeinsame demokratische Werte abzuschaffen", sei die Einladung zum "denkbar schlechtesten Zeitpunkt" erfolgt. Die deutsche Bundesregierung hätte klar sagen sollen, dass ein Besuch zum aktuellen Zeitpunkt nicht denkbar sei, sagte Mendel dem Bayerischen Rundfunk. Auch in Deutschland lebende jüdische Künstler forderten die Bundesregierung auf, Netanyahu keine Bühne zu bieten. In einer am Dienstag veröffentlichten Erklärung warnen sie vor einem "Ende der Demokratie in Israel". Die Regierungspläne zielten darauf ab, "die Gewaltenteilung abzuschaffen und den Schutz der Rechte marginalisierter Gruppen auszuhebeln".

Zuvor hatten rund tausend israelische Künstler in einem Schreiben unter anderem an den deutschen Botschafter in Israel eine Absage des Besuches gefordert. Israel befinde sich "auf dem Weg von einer lebendigen Demokratie zu einer theokratischen Diktatur", begründeten sie die Forderung. Zu den Unterzeichnern gehört unter anderem der prominente Schriftsteller David Grossman. In Berlin riefen dort lebende Israelis in Online-Netzwerken zu Protesten auf. Unter dem Motto "Verteidigt Israels Demokratie" kündigten Aktivisten für Donnerstagnachmittag eine Demonstration am Brandenburger Tor an. Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte angesichts der Kritik an Netanyahus Besuch gesagt, dieser sei der "gewählte Premierminister Israels und damit auch normaler Gast in Deutschland".

Nach Ansicht des Nahost-Experten Peter Lintl von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) hat der Deutschland-Besuch Netanyahus auch einen innenpolitischen Hintergrund: "Er soll den politisch enorm unter Druck geratenen Netanyahu entlasten und ihm eine Bühne bieten, auf der er strahlen kann", schrieb Lintl in einem Gastbeitrag für den "Tagesspiegel".

