"Donald Trumps Nahost-Plan wird im Mülleimer der Geschichte enden"

Der Zeitpunkt der Vorstellung des mehrfach angekündigten und dann immer wieder verschobenen Plans für den Nahen Osten von US-Präsident Donald Trump war kein Zufall: Während die Verteidiger des US-Präsidenten im Amtsenthebungsverfahren ihre Plädoyers hielten und die Anklageschrift gegen Israels Premier Benjamin Netanyahu bei einem Jerusalemer Gericht eingereicht wurde, trat das unter Druck stehende Duo im Weißen Haus vor die Kameras.

Trump kündigte einen "großartigen Plan" an, der endlich schaffen soll, was seine Vorgänger seit mehr als einem halben Jahrhundert vergeblich versuchten: Frieden zwischen Israel und den Palästinensern zu stiften. An seiner Seite nickte Netanyahu zufrieden, als der US-Präsident auflistete, was er schon alles für Israel getan habe. Nach der Anerkennung Jerusalems als Hauptstadt und der Annexion der Golanhöhen schafft er nun weitere Fakten.

Netanyahus Handschrift

Der von seinem Schwiegersohn Jared Kushner in den vergangenen drei Jahren erarbeitete Plan trägt erkennbar die Handschrift Netanyahus, der ein Freund der Familie Kushner ist. Israel bekommt laut Trumps Nahost-Plan die Kontrolle über das Jordantal, Teile des Westjordanlands sowie Ost-Jerusalem zugesprochen. Das beinhaltet das Recht Israels, Jerusalem als seine "ungeteilte Hauptstadt" zu reklamieren und Gebiete zu annektieren, in denen Siedler 120 völkerrechtlich nicht anerkannte Wohngebiete errichtet haben.

US-Analysten machen darauf aufmerksam, dass zu einem Friedensplan zwei Seiten benötigt werden. Bei der Veranstaltung im Weißen Haus stand aber nur eine Partei an Trumps Seite. Ein Vertreter der Palästinenser fehlte. Dazu sagte der US-Präsident bei der Präsentation im Weißen Haus: "Das könnte die letzte Chance sein, die die Palästinenser haben."

Denen bietet Trump nach Ansicht von Experten wie Robert Malley von der "International Crisis Group" nicht viel mehr als ein Diktat an. "Seine Botschaft lässt sich im Wesentlichen darauf runterbrechen: Ihr habt verloren, werdet fertig damit." In klassischer Manier vermische der US-Präsident Halbwahrheiten, Übertreibungen und glatte Falschaussagen. So machen Analysten darauf aufmerksam, wie Trump die Öffentlichkeit mit der Aussage in die Irre führt, die Palästinenser erhielten eine Hauptstadt in Ost-Jerusalem. Tatsächlich stehe im Kleingedruckten, dass es sich um einen entfernten Vorort handelt. Wie auch die Bedingungen für die Errichtung eines Palästinenserstaates dergestalt seien, dass sie auf absehbare Zeit nicht erfüllt werden könnten. Dasselbe gelte für die in Aussicht gestellten 50 Milliarden Dollar an Aufbaumitteln. "Weder die USA noch ihre Alliierten haben die Intention, den Palästinensern das Geld zu geben", stellt der Kolumnist Max Boot nüchtern fest.

"Absolut inakzeptabel"

Die Palästinenserführung hat den Nahost-Plan scharf zurückgewiesen. Das Papier werde "im Mülleimer der Geschichte landen", sagte Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas. Die im Gazastreifen herrschende islamistische Hamas bezeichnete den Plan als Unsinn. "Der ,Deal des Jahrhunderts’ ist Nonsens, es ist ein feindlicher Deal", sagte Khalil al-Haya, ein führender Hamas-Vertreter.

Die Arabische Liga prangerte eine "bedeutende Verletzung der legitimen Rechte der Palästinenser an". Katar begrüßte zwar den Vorstoß der USA, mahnte aber Änderungen ein, vom engen US-Verbündeten Saudi-Arabien kam klare Zustimmung. Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan bezeichnete den Plan hingegen als "absolut inakzeptabel". Skeptisch äußerten sich auch mehrere europäische Staaten und Russland.

