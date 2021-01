Donald Trumps letztes Gefecht im US-Staat Georgia

Die Welt blickt heute gebannt nach Georgia. In dem US-Bundesstaat wird in zwei Stichwahlen die Sitzverteilung des neuen US-Senats entschieden. Aber mehr noch: Letztendlich geht es dabei auch um die künftige Macht des neuen Präsidenten Joe Biden.

Aktuell zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen ab: Der eine Amtsinhaber, der republikanische Senator David Perdue liegt etwa gleichauf mit seinem demokratischen Herausforderer Jon Ossoff, gleiches gilt für die andere Amtsinhaberin, die republikanische Senatorin Kelly Loeffler und ihren demokratischen Herausforderer, Raphael Warnock.

Sollten die beiden Demokraten die Stichwahl gewinnen, ergäbe sich die Pattsituation von 50 demokratischen zu 50 republikanischen Senatoren. In diesem Fall würde die entscheidende Stimme zur Verabschiedung von Gesetzen von der künftigen Vizepräsidentin, Kamala Harris, kommen. Der neue US-Präsident, Joe Biden, könnte somit vorerst bis zu den Midterm-Wahlen 2022 durchregieren. Sollte allerdings auch nur einer der beiden demokratischen Kandidaten in Georgia die Wahl verlieren, behalten die Republikaner unter der Führung von Mitch McConnell die Mehrheit im Senat und können, wie sie es seit 2015 praktizieren, Gesetzentwürfe des Repräsentantenhauses ganz oder teilweise blockieren.

"Ich will 11.780 Stimmen"

Kein Wunder also, dass Donald Trump, der sich ja noch immer weigert, seine Niederlage einzugestehen, die Wahl in Georgia beeinflussen will. Wie nun bekannt wurde, drohte er dem dortigen Wahlleiter in einem Telefonat. Weil Biden in Georgia lediglich mit einem Vorsprung von 11.779 Stimmen gewonnen hatte, setzte Trump diesen unter Druck: "Ich will 11.780 Stimmen finden, was eine mehr ist, als wir haben", verlangte Trump laut Audio-Mitschnitt, den die "Washington Post" veröffentlichte.

Wahlkampfleiter Brad Raffensperger ist nicht nur wie Trump ein Republikaner, sondern war einer seiner frühesten Anhänger. Dennoch ließ er sich nicht von Trumps Betrugsvorwürfen beeindrucken und wies sämtliche Anschuldigungen als "Verschwörungstheorien zurück: "Bei allem Respekt, Herr Präsident: Was Sie sagen, ist nicht wahr. Die Wahrheit wird ans Licht kommen", konterte er dem noch bis 20. Jänner amtierenden Präsidenten. Die Demokraten zeigten sich von Trumps Drohung empört und sprachen von einem "kriminellen" und "gefährlichen Machtmissbrauch".

Unterdessen wurde Nancy Pelosi erneut zur Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses gewählt. Auf diesem einflussreichen Posten steuerte die Demokratin ihre Partei bereits in den vergangenen zwei Jahren durch die zweite Hälfte der Amtszeit Trumps. Die 80-Jährige war dabei häufig die wichtigste Gegenspielerin des Präsidenten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Donald Trump Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.